"Es läuft für ihn": Putins Truppen kommen im Donbass voran

Von einer extrem schweren Lage im Donbass spricht Präsident Wolodymyr Selenskyj zunächst in Kiew. Später besucht der ukrainische Präsident die Front im Osten des Landes, erstmals seit Beginn des Krieges. Videoaufnahmen zeigen den ukrainischen Präsidenten mit einer kugelsicheren Weste in der Region Charkiw. Selenskyj dankt den Soldaten für Ihren Einsatz: "Ich bin grenzenlos stolz auf unsere Verteidiger. Jeden Tag kämpfen sie unter Einsatz ihres Lebens für die Freiheit der Ukraine."

Während die Hauptstadt Kiew am Sonntag bei Sonne und friedlich ihren 1540. Geburtstag feiert und Bürgermeister Vitali Klitschko per Videoclip gratuliert, geht die blutige Schlacht um die Städte in den östlichen Regionen Luhansk und Donezk weiter. Besonders heftig toben derzeit die Gefechte um Sjewjerodonezk, das seit der Machtübernahme durch prorussische Separatisten 2014 in Luhansk als neue Gebietshauptstadt dient. Sie steht allem Anschein nach kurz vor dem Fall.

Sjewjerodonezk fast eingekesselt

Noch halte der Widerstand und wehe die ukrainische Flagge in der Stadt, die vor dem Krieg 100.000 Einwohner hatte, so der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj. Er widersprach Berichten aus Russland, nach denen Sjewjerodonezk vollständig eingenommen sei. Trotzdem ist die Lage bedrohlich. Russische Truppen haben die Stadt fast komplett umstellt. Sie wollen nach dem Fall der 280 Kilometer südlich gelegenen Hafenstadt Mariupol dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den nächsten Kriegserfolg bescheren.

Fällt Sjewjerodonezk, ist die Weg frei zum nächsten Kriegsziel, der vollen Einnahme der Region Donezk. Dort drohen schwerste Kämpfe um die symbolträchtigen Bastionen Slowjansk und Kramatorsk. Auf halber Strecke dorthin haben die russischen Truppen schon den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Lyman eingenommen, rund 40 Kilometer von Kramatorsk entfernt. Beobachter auch im Westen sehen die russischen Truppen nach fast 100 Tagen Krieg und einem verlustreichen Start inzwischen deutlich schlagkräftiger.

Experte: Russischer Strategiewechsel erfolgreich

Die jüngsten militärischen Erfolge der Russen im Donbass lassen sich nach Einschätzung des Militärexperten und Politologen Carlo Masala auf zwei Ursachen zurückführen: Erstens fehle es den Ukrainern an schweren Waffen. Zweitens hätten die Russen ihre Strategie erfolgreich geändert. "Im Gegensatz zum bisherigen Kriegsverlauf gehen sie nicht mehr an breiten Abschnitten der Front vor, sondern ziehen ihre Truppen zusammen, um an kleinen Stücken der Front voranzukommen. Dadurch haben sie derzeit eine personelle Überlegenheit", sagte der Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Ukraine stelle sich nun die Frage, ob sie bestimmte Gebiete aufgebe, weil sonst die Gefahr bestehe, dass dort Truppen eingekesselt würden und dann vielleicht in Kriegsgefangenschaft gerieten. Ganz entscheidend für den weiteren Kriegsverlauf, so Masala, sei allerdings, welchen Erfolg die Gegenoffensive hat, die die Ukraine für Juni angekündigt hat.