Faktenfuchs: Venedig-Urlauber ist nicht sanktionierter Russe

Foto: Gepostet auf Instagram, verbreitet auf Reddit und Twitter

Das Foto wurde vor vier Tagen auf dem öffentlichen Instagram Kanal von Plotnikovs Tochter, die offenbar auch das Foto schoss, hochgeladen. Es wurde laut der gewählten Instagram-Ortsangabe in Venedig aufgenommen. Die Fotos auf dem Instagram-Kanal der Tochter legen nahe, dass Plotnikov bereits seit einigen Tagen mit seiner Familie in Europa unterwegs ist und bereits in Kroatien, Italien und Österreich war.

Der Post mit der Falschbehauptung wird auch von deutschen Twitter-Nutzern mit großer Reichweite geteilt. Bereits zuvor sorgte das Foto samt Behauptung über Reddit für große Aufmerksamkeit. Obwohl dort auf die Falschbehauptung aufmerksam gemacht wurde und der Post mancherorts gelöscht wurde, machte das Foto weiter die Runde.

Kommentare und Retweets auf Twitter gibt es in vielen weiteren Sprachen, wie Französisch, Tschechisch, Italienisch, Finnisch und Englisch. Nur in einigen Kommentaren, die jedoch kaum Beachtung finden, wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um den sanktionierten Plotnikov handelt. Häufig wird durch die Beschreibungen und Kommentare der - in diesem Fall falsche - Eindruck erweckt, die EU würde ihre Sanktionen nicht konsequent durchsetzen.

Fazit

Bei dem Foto, das im Netz kursiert, handelt es sich nicht um den Duma-Abgeordneten Wladimir Plotnikov, der von der EU mit Sanktionen belegt ist. Es handelt sich um einen Namensvetter aus der russischen Stadt Perm, der auch Vizepräsident des russischen Judo-Bundes ist.

Das Foto wird fälschlicherweise als Beleg dafür genutzt, dass die EU ihre Sanktionen gegen russische Personen nicht einhalte. Der Plotnikov auf dem Foto, das im Netz kursiert, ist nicht von EU-Sanktionen betroffen.