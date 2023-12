Venedig: Klimaaktivisten färben Wasser im Canal Grande grün

Mit der Aktion wollten die Aktivisten gegen die aus ihrer Sicht "lächerlichen Fortschritte" der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai protestieren. "Wir sind müde, wir haben es satt, von unseren Regierungen für dumm verkauft zu werden, und zu wissen, dass unsere Zukunft in Gefahr ist, während die Politik nichts unternimmt", hieß es in einer Mitteilung.

Aktionen auch in anderen Städten Italiens

Die Protestgruppe ging auch in anderen italienischen Städten vor. In Mailand färbte sie etwa den Naviglio Grande - den ältesten und berühmtesten der in der Metropole bekannten Navigli-Kanäle - grün. Aber auch in Rom, Turin und Bologna kam es zu Aktionen.

Mit Informationen von dpa.