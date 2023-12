Lauter Knall über Franken verunsichert Bevölkerung

Große Teilen Frankens und Thüringens sind am Freitagabend von zwei extrem lauten Knallgeräuschen und zwei darauffolgenden Druckwellen erschüttert worden. Kurz danach gingen bei den Rettungskräften von Polizei und Feuerwehr zahlreiche Anrufe ein. Ausgelöst worden war der Lärm durch zwei Jagdflugzeuge der Luftwaffe, die in den Überschallflug gingen. Grund für den Einsatz war ein ziviles Flugzeug, das ohne Funkkontakt zur Flugsicherung in den deutschen Luftraum eingedrungen war.

Auslöser waren zwei Flugzeuge der Luftwaffe mit Überschallgeschwindigkeit

Wie die Luftwaffe der Bundeswehr auf der Online-Plattform "X" mitteilte, war am Abend plötzlich die Alarmrotte "Quick Reaction Alert" ausgelöst worden. Dabei handle es sich um zwei oder drei Kampfjets, die sich innerhalb kürzester Zeit auf den Weg in die Höhe machen. So auch am Freitag: Zwei Jagdflugzeuge des Typs Eurofighter stiegen sofort vom Fliegerhorst im oberbayerischen Neuburg an der Donau aus in die Luft auf.