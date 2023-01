Unfälle auf schneeglatten Straßen – Lawinengefahr steigt

Schneefälle haben in weiten Teilen Deutschlands zwar zu vielen Verkehrsunfällen, aber nur wenigen leicht verletzten Autofahrern geführt. Wie die Polizei und Lagezentren am frühen Morgen mitteilten, kam es auf den glatten Straßen zu Sachschäden, querstehenden Lastwagen und liegengebliebenen Autos, die teils auch zu blockierten Straßen führten.

Zu hohe Geschwindigkeit - Unfälle auf der A94

In Bayern ereigneten sich nach Polizeiangaben im Laufe des Freitagabends auf der A94 Richtung München neun Unfälle mit sechs Leichtverletzten. In fast allen Fällen gerieten die Fahrzeuge bei dem für das Wetter zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern. In einem Fall wurde ein Streifenwagen stark beschädigt, als ein 19-Jähriger mit seinem Auto frontal auf den Polizeiwagen auffuhr. Die Beamten waren demnach gerade dabei gewesen, eine Unfallstelle abzusichern. Zwei von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Ansonsten meldete die Polizei in Ober- und Niederbayern sowie in Schwaben seit Freitagabend knapp 100 witterungsbedingte Unfälle, bei denen jedoch niemand verletzt wurde.

Auch Behinderungen und Unfälle in anderen Bundesländern

In Baden-Württemberg war die Verkehrslage unauffällig. Laut Polizeiangaben kam es trotz des Schnees kaum zu nennenswerten Unfällen. Lediglich im Raum Mannheim ereigneten sich rund 20 Unfälle ohne Verletzte. Auch in Teilen von Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland war es zu Dutzenden Verkehrsunfällen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Weiter Schneefall

Auch heute fällt in Teilen Bayerns zeitweise Schnee und die Straßen können weiter rutschig sein. Auf dem Riedbergpaß Hittisau - Fischen besteht zwischen Balderschwang und Obermaiselstein Schneekettenpflicht.