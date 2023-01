US-Verteidigungsminister: Vorerst keine Kampfpanzer für Kiew

Seit Monaten wird über die Unterstützung der Ukraine mit schweren Kampfpanzern diskutiert. In Deutschland geht es dabei um den "Leopard 2", in den USA um den "Abrams" - auch als "M1" bezeichnet. Heute hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz die Entscheidung seines Landes und Deutschlands verteidigt, vorläufig keine schweren Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.

Austin: Unterstützung der Ukraine "ziemlich erfolgreich"

"Es geht nicht wirklich um eine einzelne Plattform", sagte Austin. Die USA und ihre Verbündeten seien "ziemlich erfolgreich" darin, der Ukraine die im Krieg gegen Russland notwendigen militärischen Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Er verwies dabei auf neue Militärhilfen des Westens für die ukrainischen Streitkräfte. "Das ist ein sehr, sehr fähiges Paket", sagte der Pentagon-Chef.

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bezeichnete das Treffen als "gute Diskussion unter Verbündeten". Das Thema werde bei weiteren Gesprächen erneut aufgegriffen. Bei den Rüstungslieferungen für die Ukraine dränge die Zeit: "Jetzt ist eine günstige Gelegenheit", sagte Austin. "Zwischen jetzt und dem Frühling, wann immer sie ihre Operation, ihre Gegenoffensive beginnen. Das ist nicht viel Zeit."

Leopard-2-Kampfpanzer - Deutschland steht unter Druck

In den Beratungen steht Deutschland unter Druck, Leopard-Kampfpanzer zu liefern oder zumindest der Lieferung durch andere Staaten zuzustimmen. Die USA hatten es zuletzt abgelehnt, der Ukraine Abrams-Kampfpanzer aus eigener Produktion zu liefern, weil deren Wartung teuer und kompliziert sei.

Polen hat der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard zugesagt unter der Bedingung, dass andere Länder auch solche Panzer bereitstellen. Blaszczak sagte, 15 Länder, die über den Panzer deutscher Produktion verfügen, hätten das Thema erörtert. Als Produktionsland nimmt Deutschland eine Schlüsselrolle ein. Jede Weitergabe der Panzer an die Ukraine durch andere Länder muss von der Bundesregierung genehmigt werden.

Über solche Exportgenehmigungen sei gesprochen, aber nicht entschieden worden, sagte der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Zugleich versuchte er dem Eindruck entgegenzuwirken, Deutschland blockiere die Lieferungen. "Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg - dieser Eindruck ist falsch", so der Politiker. Es gebe gute Gründe für die Lieferung und es gebe gute Gründe dagegen.