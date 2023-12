UN-Klimagipfel geht in die Verlängerung

Die Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung. Grund ist der erste Entwurf einer Abschlusserklärung des Gipfels, die bei für heftige Proteste vieler Teilnehmer gesorgt hatte. Die Präsidentschaft der COP28 kündigte nun eine nachgebesserte Version an

Kritik habe man erwartet

Der Generaldirektor des UN-Treffens, Madschid Al-Suwaidi, erklärte am Dienstag, die Kritik an dem Entwurf habe man erwartet. "Tatsächlich wollten wir, dass der Text Gespräche anregt - und genau das ist passiert." Es gebe sehr verschiedene Ansichten, insbesondere in Bezug auf die Sprache rund fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas.

Vor Montag habe man nicht gewusst, wo genau die roten Linien eines jeden Landes verlaufen. Bis in den frühen Dienstagmorgen habe man nun Feedback eingesammelt, so Al-Suwaidi. "Und das versetzt uns in die Lage, einen neuen Textentwurf zu veröffentlichen. Dazu gehört, nach Möglichkeit auch Formulierungen zu fossilen Brennstoffen in den Text aufzunehmen. Das wäre historisch."

Ausstieg aus fossilen Brennstoffen taucht nicht auf

Den ersten Entwurf des Gastgebers aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Montagabend hatten Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und EU-Chefverhandler Wobke Hoekstra als enttäuschend und unzureichend eingestuft. Vertreter von Umweltorganisationen äußerten sich fassungslos und empört. Hintergrund ist, dass der von mehr als 100 Staaten eingeforderte Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gar nicht mehr im Text auftaucht – anders als in vorherigen Versionen.