Ukrainischer Präsident Selenskyj kommt nach Deutschland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt persönlich nach Deutschland. Er wird an diesem Sonntag zu Gast sein, wie Regierungskreise in Berlin am Nachmittag bestätigt haben.

Selenskyj erhält Aachener Karlspreis

Einzelheiten des Besuchs sind noch nicht bekannt. Unklar ist etwa, ob Selenskyj schon am Samstagabend oder erst am Sonntag eintreffen wird und wie lange der Besuch dauern wird. Auch das genaue Programm des Präsidenten am Sonntag wurde noch nicht bekanntgegeben.

Am Sonntagnachmittag findet in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste statt, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen wurde. Vorgeschaltet werden könnte ein Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Darüber wird seit einer Indiskretion der Berliner Polizei vor gut einer Woche spekuliert.

Das Vorpreschen der Polizei gefährdete den Besuch, denn die Auslandsreisen Selenskyjs, von denen es inzwischen schon einige gegeben hat, werden aus Sicherheitsgründen in der Regel bis zur letzten Minute geheim gehalten. Das erklärt auch die Zurückhaltung der Bundesregierung bei der Bekanntgabe des Besuchsprogramms.

Letzter Besuch liegt lang zurück

Zuletzt war Selenskyj wenige Tage vor der russischen Invasion im Februar 2022 als Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland. Nach Kriegsbeginn warf er der Bundesregierung lange Zeit Zögerlichkeit bei den Waffenlieferungen in die Ukraine vor. Spätestens seit der Zusage von Leopard-2-Kampfpanzern hat sich das aber gelegt. Deutschland gehört inzwischen zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine - sowohl militärisch, als auch finanziell. Heute kündigte sie ein weiteres milliardenschweres Unterstützungspaket an.

Staatsbesuch in Italien

Heute war der ukrainische Präsident zu einem Besuch in Italien eingetroffen. Auch dort wollte er um weitere Unterstützung bei der Abwehr des russischen Angriffs werben. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt Rom traf er Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschefin Giorgia Meloni. Bei einer Audienz bei Papst Franziskus dürfte es vor allem um Wege zu Frieden gehen.

Selenskyj war von einem italienischen Regierungsflugzeug vom südostpolnischen Flughafen in Rzeszow nahe der ukrainischen Grenze nach Rom gebracht worden. Bei der Landung am Flughafen Rom-Ciampino waren zudem italienische Kampfjets in der Luft, wie auf Aufnahmen zu sehen war. Rom traf große Sicherheitsmaßnahmen für den Gast. Rund 1.500 Polizisten und Sicherheitskräfte waren Medienberichten zufolge für einen reibungslosen Ablauf des Besuchs im Einsatz. Flughäfen, Bahnhöfe und die U-Bahn wurden demnach besonders kontrolliert. Über der Stadt wurde eine Flugverbotszone auch für Drohnen eingerichtet. Scharfschützen seien überall dort positioniert, wo Selenskyj erwartet wurde.

In Italien lebende Ukrainer versammelten sich auf der bekannten Piazza Barberini im Zentrum Roms. Trotz Regens sangen sie gemeinsam die ukrainische Nationalhymne.