Kampf gegen den Borkenkäfer: "Die erste Welle brechen"

Försterin Daniela Janker erkennt den frischen Käferbaum mit einem Blick: Die Fichte hat einen starken Harzfluss am Stamm und an den Rindenschuppen findet sich Bohrmehl. Eindeutige Befallsmerkmale: Der Fichtenborkenkäfer hat sich ganz frisch eingebohrt. Die Försterin zeigt auf eine braun bestäubte Brombeere am Boden: "Das Bohrmehl fängt sich oft an Brombeeren und in Spinnweben, hier kann man es sehr leicht erkennen."

Käferbäume sofort raus aus dem Wald

Die Försterin im oberfränkischen Revier Hollfeld hatte dieses alte Käferloch bereits im Blick, denn der Befall geht im nächsten Jahr oft an den Rändern von Schadflächen weiter. Sie wird den Waldbesitzer informieren, denn ein befallener Baum muss sofort raus aus dem Wald, sonst schwärmen in 4-6 Wochen Tausende junger Käfer aus und befallen die umliegenden Fichten. Ein Borkenkäferbaum kann 20 weitere Bäume anstecken. "Wir müssen die erste Schwärmwelle brechen", sagt Daniela Janker, "das ist ganz wichtig." Ein Käfer kann pro Jahr 100.000 Nachkommen erzeugen. In den letzten Hitzejahren gab es drei Borkenkäfer-Generationen – in einem Sommer können so ganze Fichtenwälder sterben.

Borkenkäfer-Suchtrupps unterwegs

Im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bayreuth-Münchberg, zu dem Hollfeld gehört, suchen spezielle Borkenkäfertrupps besonders gefährdete Bestände ab und unterstützen so die Waldbesitzer und Förster vor Ort. Diese "Borkenkäferfachkräfte" geben ihre Funde in eine amtsinterne App ein, auf die alle Förster Zugriff haben. Das Forstamt Bayreuth-Münchberg will mit allen Mitteln eine Katastrophe wie im Frankenwald verhindern: Hier sind in den letzten Jahren riesige Flächen dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Die Befürchtung im Norden Oberfrankens ist groß, dass die enorme Käferlast, die sich im Frankenwald aufgebaut hat, nach und nach ins Fichtelgebirge schwappt. Borkenkäfer überwintern unter der Rinde oder im Boden. Sobald die Temperaturen dauerhaft 16 Grad Celsius erreichen, schwärmen sie aus.