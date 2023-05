Ukraine-Ticker: Wagner-Söldner in Bachmut schwer unter Druck

07.17 Uhr: 5,9 Millionen Vertriebene innerhalb der Ukraine

In der Ukraine gab es wegen des russischen Angriffskriegs Ende 2022 rund 5,9 Millionen Vertriebene. Das teilte die Beobachtungsstelle für intern Vertriebene (IDMC) am Donnerstag in Genf mit. In dem Bericht geht es ausschließlich um Vertriebene, die im Land blieben, wo sie vorher wohnten. Mehrere Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer flohen von dort auch ins Ausland. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erhielten allein in Europa rund fünf Millionen Menschen Schutz.

Weltweit ist die Zahl der im eigenen Heimatland Vertriebenen laut IDMC im vergangenen Jahr sprunghaft auf 71,1 Millionen gestiegen. Das sind 20 Prozent mehr als im Jahr davor.

06.14 Uhr: Wagner-Söldner in Bachmut schwer unter Druck

Nach wochenlangen schweren Gefechten in der umkämpften Stadt Bachmut haben ukrainische Einheiten erstmals wieder größere Geländegewinne erzielt. Die bis dahin erfolgreiche russische Söldnertruppe Wagner gerät dabei immer stärker in Bedrängnis, wie ihr Chef Jewgeni Prigoschin am Mittwochabend einräumte. Seine Kämpfer seien in akuter Gefahr, eingekesselt zu werden. Die ukrainische Armee hat die russischen Truppen bei Bachmut nach eigenen Angaben stellenweise weit zurückgedrängt. "Wir führen dort effektive Gegenangriffe", teilte der ukrainische Heereskommandeur Olexander Syrskyj am Mittwochabend auf Telegram mit. An einigen Frontabschnitten seien die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen.

Nach Syrskyjs Darstellung sind die bei Bachmut eingesetzten Wagner-Kampfverbände an einigen Abschnitten durch reguläre russische Armee-Einheiten ersetzt worden. Diese weniger gut ausgebildeten Einheiten seien nun geschlagen worden, sagte Syrskyj. Der Chef der Söldnertruppe Wagner befürchtet eine Einkesselung seiner Einheit in den Kämpfen um Bachmut. "Angesichts fehlender Munition droht sich der "Fleischwolf" nun in umgekehrter Richtung zu drehen", schrieb Prigoschin am Mittwochabend auf Telegram.