"Putin setzt Winter als Waffe gegen die Ukraine ein"

Die Ukraine steht vor einem harten Kriegswinter mit eingeschränkter Energieversorgung. Angesichts der weiter heftigen russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur wird die Sorge vor den kalten Monaten größer. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stimmte seine Landsleute auf schwierige Zeiten ein. Die Nato wirft Russlands Präsident Wladimir Putin vor, den Winter als Waffe gegen die Ukraine einzusetzen. Derweil wies der Kreml Gerüchte über einen bevorstehenden Abzug russischer Truppen aus dem besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja zurück.

Deutsches Rotes Kreuz kündigt Winterhilfe an

Die Ukraine kämpft angesichts der gezielten russischen Angriffe auf die Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung mit Engpässen bei Energie und Wasser. "Wir brauchen Generatoren und Auto-Transformatoren, die von russischen Raketenangriffen besonders betroffen sind", sagte etwa der neue ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) teilte mit, für die Ukraine 7.000 Heizöfen zum Wärmen und Kochen, 100 Generatoren und mehr als 20 mobile Tankanlagen zu liefern. Damit reagiere man auf die massive Zerstörung der Wasser-, Energie- und Wärmeversorgung. Außerdem werde Material und Geld zur Verfügung gestellt, um Reparaturen und Hilfe an Unterkünften für Binnenvertriebene und für private Haushalte zu ermöglichen, teilte das DRK mit.

Selenskyj warnt vor harten Monaten

Präsident Selenskyj hatte die Ukrainer in einer Videobotschaft auf einen langen, harten Kriegswinter eingestimmt. Die Russen würden angreifen, "solange sie Raketen haben", sagte er.

Am Montag reisten sieben Außenminister nordischer und baltischer Staaten in die Ukraine. "Wir, die Außenminister von Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden, sind heute in Kiew in voller Solidarität mit der Ukraine. Trotz Russlands Bombenhagel und barbarischer Brutalität wird die Ukraine gewinnen", twitterten mehrere Diplomaten wortgleich zu einem Foto vom Bahnsteig.

Selenskyj begrüßte die Gruppenreise als Zeichen der Solidarität: "Ihr Besuch ist ein wichtiges Signal der Unterstützung und Solidarität von befreundeten Partnerländern der Ukraine, gerade in Zeiten der ernsthaftesten Herausforderungen", schrieb er bei Telegram.