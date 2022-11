Angriffe und Explosionen: Neue Sorgen um AKW Saporischschja

Das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist nach Angaben beider Seiten erneut beschossen worden. "Auf dem Gelände dieses großen Kernkraftwerks ist es zu Explosionen gekommen, was völlig inakzeptabel ist", sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Messungen zufolge ist zwar keine radioaktive Strahlung ausgetreten. Einige Gebäude, Systeme und Ausrüstung in der Anlage sollen jedoch beschädigt worden sein.

Grossi warnte eindringlich vor den Risiken, die Vorgänge seien "extrem beunruhigend". Wer auch immer dahinter stecke, "muss sofort aufhören", sagte er. "Sie spielen mit dem Feuer." Wer für die Angriffe verantwortlich ist, blieb unklar. Grossi appellierte erneut an Russland und die Ukraine, eine Sicherheitszone um die Anlage einzurichten, in denen von Angriffen und Kämpfen abgesehen wird.

Mehr als ein Dutzend Explosionen auf AKW-Gelände

Am Samstagabend und am Sonntagmorgen kam es nach Erkenntnissen der IAEA zu mehr als einem Dutzend Explosionen. Die Organisation berief sich auf vor Ort befindliche Mitarbeiter. Der ukrainische Versorger Energoatom sprach von mindestens zwölf Treffern auf Infrastrukturanlagen des Kraftwerkes.

Die beschädigten Geräte deuteten darauf hin, dass die Angreifer "genau die Infrastruktur angegriffen und deaktiviert haben, die für den Neustart der fünften und sechsten Kraftwerkseinheit erforderlich war" und damit für die Wiederherstellung der Stromerzeugung für die Ukraine.

Russland und Ukraine beschuldigen sich gegenseitig

Russland hingegen machte die Ukraine für den Beschuss verantwortlich. Nach Angaben von Renat Kartschaa, einem Berater des Rosenergoatom-Chefs, sollen 15 Granaten abgefeuert worden sein. "Sie haben nicht nur gestern, sondern auch heute geschossen", erklärte Kartschaa der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Granaten seien in der Nähe eines Lagers für trockene nukleare Abfälle und eines Gebäudes, in dem frische abgebrannte Brennelemente gelagert werden, eingeschlagen.

Die Anlage in Saporischschja, die Russland kurz nach seinem Einmarsch in die Ukraine besetzt hatte, wird wiederholt beschossen. Kiew und Moskau bezichtigten sich dabei gegenseitig der Angriffe. Das größte Kernkraftwerk Europas liegt in der von Russland für annektiert erklärten Region Saporischschja nicht weit von der Front entfernt. Im Oktober hatte der russische Präsident Wladimir Putin das Atomkraftwerk per Dekret unter russische Verwaltung gestellt.