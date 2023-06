U-Boot für "Titanic"-Touristen im Atlantik verschollen

Auf dem Weg zum Wrack der "Titanic" ist ein Tauchboot im Atlantik verschollen. Derzeit werde nach dem Gefährt gesucht, teilte die Küstenwache in der US-Stadt Boston dem britischen Sender BBC mit.

Das Tauchboot bringt gelegentlich auch Touristen zum Wrack der "Titanic". Es war aber zunächst nicht bekannt, ob bei dieser Fahrt Menschen an Bord des U-Boots waren.

250.000 US-Dollar für das Abenteuer

Berichten zufolge bietet ein Unternehmen an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur "Titanic" an. Der Zeitung "New York Times" zufolge kostete eine Fahrt im Sommer 2022 rund 250.000 US-Dollar (aktuell 229.000 Euro). Nachdem erst vor kurzem Wissenschaftler mit Hilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks geboten hatten, ist ein derartiger Ausflug für Interessierte, die sich einen solchen Trip zum gesunkenen Luxusdampfer leisten können, möglicherweise noch attraktiver geworden.

Die "Titanic" war 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1.500 Menschen starben. Die Überreste des berühmten Luxusdampfers wurden 1985 in rund 3.800 Metern Tiefe entdeckt.

BBC veröffentlichte 3D-Aufnahmen der "Titanic"

Im Mai hatte die BBC hochauflösende 3D-Aufnahmen des Schiffs veröffentlicht. Damit wurde die bisher genaueste Darstellung des Wracks geliefert. Wissenschaftler hoffen darauf, dass die Aufnahmen dabei helfen, der genauen Ursache des Schiffsunglücks näherzukommen.

Das Modell sei ein großer Schritt, um die Geschichte des Passagierschiffs "in Richtung evidenzbasierter Forschung und nicht Spekulation" voranzutreiben, sagte der "Titanic"-Experte Parks Stephenson der BBC.

Mit Informationen von dpa

Video: 3-D-Aufnahmen der "Titanic":