Scholz nennt Sicherheit wichtigste Aufgabe des Staates

Eine Regierungserklärung des Kanzlers steht immer dann auf der Tagesordnung des Bundestags, wenn Deutschland an wichtigen internationalen Gipfeltreffen teilnimmt. Kommende Woche ist das der EU-Gipfel in Brüssel und Anfang Juli dann der Gipfel der Nato in Vilnius. Bei beiden Treffen wird es einmal mehr vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine gehen - und um die Haltung des Westens.

In seiner Regierungserklärung stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deshalb die Sicherheitspolitik in den Mittelpunkt. Die wichtigste Aufgabe jedes Staates bestehe darin, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, sagte Scholz im Bundestag. Ohne diese Sicherheit könne es keine Freiheit und keinen Wohlstand geben.

Scholz betont Bedeutung der Bundeswehr

Mit Blick auf die "völlig veränderte Sicherheitslage in Europa" aufgrund des russischen Angriffs bekannte er sich zu einer massiven und nachhaltigen Stärkung der Bundeswehr. Diese müsse "ein Garant der konventionellen Verteidigung in Europa" werden, sagte der Kanzler. Er bekräftigte, dass ab 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben werden sollen - ganz so wie die Nato es vorgibt.

Die Bundesregierung sorge dafür, "dass die Bundeswehr endlich die Ausstattung erhält, die sie benötigt", versicherte Scholz. Dazu trage auch das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen bei. Als Beispiel nannte der Kanzler die Beschaffung der Luftverteidigungssysteme Arrow 3 und IRIS-T, die der Bundestags-Haushaltsausschuss vergangene Woche beschlossen hatte.

Nato-Beitritt der Ukraine sieht Scholz erst nach dem Krieg

Insbesondere den östlichen Nato-Partnern sicherte Scholz deutschen Schutz und Unterstützung im Rahmen des Bündnisses zu. "Unser Versprechen auf gegenseitigen Beistand in der Nato gilt - ohne Wenn und Aber", sagte der Kanzler. "Landesverteidigung ist Bündnisverteidigung - und umgekehrt."

In der Nato will er sich dann auch für umfassende Sicherheitsgarantien für die Ukraine einsetzen. Absolute Priorität habe derzeit aber, "die tatsächliche Kampfkraft der Ukraine zu stärken", betonte der Kanzler. Ein Nato-Beitritt der Ukraine kommt seiner Ansicht nach jedoch "nicht in Frage, während Russland gegen die Ukraine Krieg führt".