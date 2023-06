Bahn-Tarifverhandlungen abgebrochen: Was passiert jetzt?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nach langem Warten und zähen Verhandlungen hat die Tarifkommission der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwoch mit gepackten Koffern das Gebäude der IG Metall in Berlin-Kreuzberg verlassen. Es ist klar: Die seit Ende Februar geführten Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Was bedeutet das nun für die Fahrgäste?

Gibt es jetzt wieder Streiks?

Zunächst nicht. Die EVG hat aktuell keine Arbeitsniederlegungen angekündigt. Wenn eine Gewerkschaft das Scheitern der Tarifverhandlungen erklärt, ist die nächste Eskalationsstufe üblicherweise kein befristeter Warnstreik, sondern ein unbefristeter sogenannter Erzwingungsstreik. Bevor ein solcher Erzwingungsstreik beginnt, müssen die Gewerkschaftsmitglieder aber mit einer breiten Mehrheit in einer sogenannten Urabstimmung zustimmen.

Kann ein Streik noch vermieden werden?

Ein Arbeitskampf lässt sich immer abwenden, es gibt keine Automatismen. Denkbar ist, dass die Bahn und die EVG in ein Schlichtungsverfahren gehen. Dann würden die Tarifparteien unter der Vermittlung eines unparteiischen Schlichters nach einer Lösung suchen. Während des Schlichtungsverfahrens gibt es keine Streiks. Es könnte aber auch sein, dass Bahn und EVG noch ohne Schlichter einen weiteren Einigungsversuch unternehmen.

Warum ist keine Einigung erzielt worden?

Während der Tarifgespräche hieß es zunächst, Bahn und EVG hätten sich bereits "weit angenähert". Dann allerdings hatte die Gewerkschaft erklärt, die Gehaltserhöhung, die die Bahn angeboten hat, sei zu niedrig und komme zu spät. Außerdem will die EVG bei den anderen Rahmenbedingungen keine Laufzeit von 27 Monaten akzeptieren.

Wie weit liegen Forderung und Angebot auseinander?

Das lässt sich nicht genau sagen, weil Einzelheiten des Angebots der Bahn nicht bekannt sind. Die EVG hatte eine Anhebung der Gehälter um mindestens 650 Euro im Monat gefordert. Bei höheren Lohngruppen fordert die Gewerkschaft ein Plus von zwölf Prozent. Der neue Tarifvertrag sollte nach den Vorstellungen der Gewerkschaft für ein Jahr gelten, dann soll es neue Verhandlungen geben.

Die Bahn hat nach eigenen Angaben zuletzt einen "hohen" Grundbetrag bei den Gehaltserhöhungen angeboten, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. Außerdem will die Bahn 2.850 Euro Inflationsausgleichsprämie zahlen und die Tarifstruktur nach eigenen Angaben so verändern, dass viele Beschäftigte davon profitierten. Nach den Vorstellungen der Bahn soll der nächste Tarifvertrag 27 Monaten gelten, erst dann soll wieder verhandelt werden.

Wie sieht es bei privaten Bahnunternehmen aus?

Die EVG handelt außer mit der Deutschen Bahn AG auch mit rund 50 weiteren privaten Bus- und Bahnunternehmen Tarifverträge aus. Bei einigen von ihnen hat es bereits eine Einigung gegeben, etwa mit der Transdev-Gruppe. Zu ihr gehört unter anderem die Bayerische Oberlandbahn GmbH und die Bayerische Regiobahn GmbH. Dort wird es also auf absehbare Zeit keine Streiks geben. Bei anderen privaten Bahn- und Busbetreibern ist der Tarifkonflikt hingegen noch nicht gelöst.

Hat der Konflikt auch etwas mit den Lokführern zu tun?

Nicht direkt. Die Verhandlungen, die jetzt von Gewerkschaftsseite für gescheitert erklärt wurden, betreffen nur die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn AG. Die Lokführergewerkschaft GDL beginnt erst im Herbst die nächste Tarifrunde mit der Bahn. Aber die Höhe des Abschlusses, den die EVG erzielt, spielt auch bei den Verhandlungen von Bahn und GDL im Hintergrund eine Rolle.