Terrorangst im Vatikan: Autofahrer löst Verfolgungsjagd aus

Ein Autofahrer hat am Vatikan eine Polizeiabsperrung durchbrochen und für einen kurzen Terroralarm in dem Kirchenstaat gesorgt. Wie italienische Medien berichteten, blieb der 39-jährige Mann am Sonntagmorgen bei einem Checkpoint in der Nähe des Petersplatzes nicht stehen, sondern lieferte sich eine kurze Verfolgungsjagd mit den Ordnungskräften.

Polizist gibt bei Verfolgungsjagd Schuss in Richtung der Räder ab

Als ein Streifenwagen die Verfolgung aufnahm, erhöhte der BMW-Fahrer laut einem Bericht der Nachrichtenagentur KNA die Geschwindigkeit und fuhr bis in die Nähe des Petersdoms.

Italienischen Medien zufolge hat ein Polizist während der Verfolgung einen Schuss in Richtung der Räder des Wagens abgegeben. Als der Flüchtige später stoppte, wurde er aus seinem Auto geholt. Dabei schlugen die Beamten eine Scheibe ein, und auch ein Taser kam zum Einsatz.

Kurzzeitig Terroralarm im Vatikan

Die Tageszeitung "Corriere della Sera" berichtete, dass sich die Szenen in Straßen und auf Plätzen mit etlichen Touristen abspielten, die wegen des Angelus-Gebetes des Papstes in der Nähe waren. Laut der Römer Zeitung "Il Messaggero" wurde im Vatikan kurzzeitig Terroralarm ausgelöst. Die Schweizer Garde, die für die Sicherheit des Papstes zuständig ist, habe ein Zugangstor zum Vatikan geschlossen, als der Schuss fiel.

Gründe für die Flucht waren zunächst nicht bekannt. Berichten zufolge könnte der Täter mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestanden haben. Laut Ermittlungen soll es sich um einen albanischen Staatsbürger handeln.

Polizei in Rom verhaftet IS-Mann

KNA berichtet außerdem, die Polizei habe in Rom bereits am Samstag ein mutmaßliches Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) verhaftet. Örtlichen Medienberichten zufolge soll der 37-jährige Ägypter in den vergangenen zwei Jahren als "virtueller Kämpfer" im Internet aktiv gewesen sein.

Der Mann soll sich demnach wiederholt in der für Touristen zugänglichen Zone des Vatikans aufgehalten haben. Die Ermittler waren besorgt und zogen ihn laut KNA mit einer Spezialeinheit aus dem Verkehr.

(Mit Material der dpa und KNA)