Tagesgespräch: Wie steht es um unsere Leistungsbereitschaft?

Angesichts schlechter Wirtschaftsdaten in Deutschland fordert CDU-Chef Friedrich Merz eine Debatte über die Leistungsbereitschaft. Wohlstand lasse sich nicht mit bedingungslosem Grundeinkommen und Vier-Tage-Woche aufrechterhalten, sagte er.

Die Ampel-Koalition sei eine schlechte Regierung, die Leistung bestrafe, so der Oppositionspolitiker. "Wer den Eindruck bekommt, dass es keinen Unterschied macht, ob er mehr oder weniger arbeitet, wird sich weniger anstrengen." Das Ergebnis sei eine abnehmende Wirtschaftsleistung. "Wir müssen also mehr über Leistungsgerechtigkeit reden."

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger ist der Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter. Von ihm stammt das Buch "Strengt euch an! Warum sich Leistung wieder lohnen muss". Darin beschreibt er den Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. In ihr zähle die Qualität der Ergebnisse, nicht die Quantität. Wir müssten uns darüber verständigen, was Leistung sei in einer Welt, in der es aufs Nachdenken ankomme, nicht aufs schiere Tun, so Lotter.

Seine Beobachtung: Unsere Gesellschaft scheint gelähmt durch ihren Wohlstand. "Noch nie haben die Menschen so wenig gearbeitet wie heute, und noch nie, so scheint es, waren sie dabei so erschöpft."

