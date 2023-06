Tagesgespräch: Putschversuch in Russland – Was fragen Sie sich?

Ein Ereignis, das Folgen haben wird für die russische Politik und darüber hinaus? Am Wochenende hatte sich die Söldnertruppe "Wagner" unter ihrem Chef Jewgeni Prigoschin gegen die Regierung im Kreml erhoben. Wladimir Putin sprach am Samstagvormittag in einer Fernsehansprache von einem "Dolchstoß in den Rücken" und von einem "Verrat" an Russland.

Nun ist der Aufstand wieder beendet. Moskau hat die angeordneten Anti-Terror-Maßnahmen aufgehoben. Es heißt, dass Prigoschin ins Nachbarland Belarus abziehen konnte. Von einer Bestrafung ist nicht mehr die Rede.

Welche Folgen hat dieser Machtkampf in Russland?

Es bleiben viele offene Fragen. Welche Folgen hat dieser offene Machtkampf zwischen Präsident Putin und dem Wagner-Chef Prigoschin? Wie schauen die Ukraine und andere Länder auf diesen Konflikt? Bröckelt das System Putin auseinander?

Welche Gedanken treiben Sie um?

Sind Sie überrascht von den Ereignissen? Welche Gedanken treiben Sie um, wenn Sie nach Russland blicken? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller sind:

Dr. Sarah Pagung, Russland-Expertin bei der Körber-Stiftung

Dr. Franziska Davies, Osteuropa-Historikerin an der LMU München

Frank Aischmann, ARD-Korrespondent

