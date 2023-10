Zwei Erdbeben der Stärke 6,3 haben am Samstagmorgen Afghanistan erschüttert. Der Katastrophenschutz des Landes befürchtet Hunderte Todesopfer. Sieben Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat seien komplett zerstört worden, sagte ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes der Deutschen Presse-Agentur. "In einigen Dörfern lebten bis zu 1.000 oder mehr Menschen. Es waren 300 Häuser. Nur 100 Menschen überlebten."

Wohl mehr als 1.000 Verletzte

Afghanische Behörden sprachen am Abend (Stand 19.00 Uhr) von etwa 120 Toten und über 1.000 Verletzen durch die heftigen Beben im Westen des Landes. Zuvor hatten die Vereinten Nationen von 320 Toten gesprochen. Die Zahlen würden noch geprüft, teilte das Amt der Vereinten Nationen zur Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha) am Samstag später mit.

Laut dem Sprecher der in Afghanistan herrschenden Taliban wurden Militär- und Rettungsorganisationen angewiesen, zur Hilfe in die betroffene Erdbebenregion zu eilen. Krankenhäuser stellten sich demnach auf zahlreiche Verletzte ein.

Afghanistan: Videos zeigen verwüstete Dörfer

Videos in den sozialen Medien zeigten verwüstete Dörfer mit Trümmerhaufen, unter denen auch zahlreiche Opfer vermutet werden. In der Provinzhauptstadt Herat strömten aus Sorge vor Gebäudeeinstürzen Menschenmassen auf die Straßen, wie Bewohner berichteten.