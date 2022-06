Hunderte Tote nach schwerem Erdbeben in Afghanistan

Bei einem heftigen Erdbeben am späten Dienstagabend (Ortszeit) in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind nach ersten offiziellen afghanischen Angaben mindestens 255 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 155 weitere seien bei dem Beben in der Provinz Paktika verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar am Mittwoch.

Erdbeben der Stärke 5,9 erschüttert Afghanistan

Der Kabuler Taliban-Regierungssprecher Bilal Karimi bat am Mittwoch auf Twitter um Hilfe: "Wir rufen die Hilfsorganisationen auf, den Opfern des Erdbebens sofortige Hilfe zu leisten, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern." Das Beben der Stärke 5,9 hatte sich laut der US-Erdbebenwarte USGS an der Grenze zu Pakistan im Südosten von Afghanistan ereignet. Fotos in den Online-Netzwerken zeigten eingestürzte Häuser in den Straßen eines Dorfes.

Katastrophale humanitäre Lage seit Abzug westlicher Truppen

Erdbeben sind in Afghanistan und vor allem in der Bergkette Hindukusch keine Seltenheit. Wegen der mangelhaften Bausubstanz vieler afghanischer Häuser sind die Schäden oft verheerend. Hinzu kommt nun, dass die humanitäre Lage in Afghanistan infolge des Abzugs der westlichen Truppen und der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban im vergangenen Jahr katastrophal ist. Es fehlt etwa an Lebensmitteln und Medikamenten.