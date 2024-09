SPD-Triumph und CDU-Dämpfer – Stimmen zur Brandenburg-Wahl

Merz-Effekt schon verpufft? Rückschlag für die Union

Für die CDU war das Ergebnis wenige Tage nach der Benennung von Bundeschef Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten ein herber Rückschlag. Es gebe hier "nichts schönzureden", sagte Generalsekretär Carsten Linnemann. Er führte die Verluste auf eine starke Polarisierung zwischen SPD und AfD zurück. Linnemann sprach von einer "bitteren Niederlage". Woidke zollte er Respekt. Dieser habe alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. "So sieht Glaubwürdigkeit aus."

Mit Blick darauf, dass Woidke im Wahlkampf auch Unterstützung des sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer erhalten hatte, sagte Linnemann: "Das hat sicherlich nicht geholfen, um es mal gelinde auszudrücken."

Angesprochen auf gute Umfragewerte für CSU-Chef Markus Söder und den vermeintlichen Schaden für Friedrich Merz aus der Brandenburg-Wahl bekräftige CSU-Generalsekretär Martin Huber in der ARD das Festhalten am CDU-Chef. "Wir ziehen gemeinsam in den Wahlkampf, wir machen gemeinsam deutlich, dass Deutschland einen Politikwechsel braucht."

BSW erneut aus dem Stand zweistellig

Den Erfolg für ihre Partei bei der Landtagswahl in Brandenburg hat BSW-Co-Chefin Amira Mohamed Ali auch auf die Bekanntheit der Parteivorsitzenden und Namensgeberin Sahra Wagenknecht zurückgeführt. Die Ergebnisse in Brandenburg sowie in Sachsen und Thüringen vor drei Wochen habe das BSW "auch Sahras Popularität zu verdanken", sagte Mohamed Ali am Sonntagabend im ZDF. Die Partei identifiziere sich "sehr stark" mit Wagenknecht, werde nach der Bundestagswahl in einem Jahr aber einen "neutraleren Parteinamen" anstreben.

Grüne machen "taktisches Wählen" verantwortlich für neues Debakel

Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang will für den Bundestagswahlkampf Schlüsse aus den Wahlergebnissen im Osten ziehen. Es gebe einen negativen Trend, "und da werden wir uns gemeinsam rauskämpfen", sagte Lang am Sonntag in der ARD. Es müsse Vertrauen zurückgewonnen werden, das verloren gegangen sei. Für das schlechte Abschneiden der Grünen machte sie auch das gemeinsame Bemühen um eine Verhinderung der AfD verantwortlich. "Wenn nur noch taktisch Wählen im Vordergrund steht, also wer ist eigentlich das kleinere Übel neben der AfD, wird das zum Problem für alle demokratischen Parteien", sagte Lang.

FDP will "Herbst der Entscheidungen"

Die FDP scheiterte nach ihren desaströsen Ergebnissen in Sachsen und Thüringen erneut überdeutlich an der 5-Prozent-Hürde. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai kündigte Konsequenzen an. "Es muss und es wird einen Herbst der Entscheidungen geben", sagte er. Das Ergebnis für seine Partei sei "bitter" und "enttäuschend", auch wenn es absehbar gewesen sei. Die FDP werde das Ergebnis in ihren Gremien in den kommenden Tagen intensiv beraten, kündigte Djir-Sarai an. Fragen nach einem Ende der Ampel-Koalition im Bund wich er aus: "Es geht darum, die Probleme zu lösen."