Thüringen: CDU und AfD streiten um die Macht

Voigt: CDU ist "stärkste Kraft der demokratischen Mitte"

Thüringens CDU-Chef und Spitzenkandidat Mario Voigt sieht in den Prognosen zum Ausgang der Landtagswahl den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Christdemokraten. "Wir begreifen das als CDU auch als Chance für den politischen Wechsel unter der Führung der CDU", sagte er in Erfurt. Seine Partei sei die "stärkste Kraft der politischen Mitte". Auch die Co-Vorsitzende der AfD im Bund, Alice Weidel, beansprucht eine Regierungsbeteiligung für ihre Partei: "Unter normalen Umständen, um bei den Gepflogenheiten in diesem Land zu bleiben, sondiert die stärkste Partei, und das ist die AfD".

Weil jedoch niemand der künftig im Landtag vertretenen Parteien mit der AfD regieren will, sind die Koalitionsmöglichkeiten begrenzt. BSW und CDU haben zudem ein Bündnis mit der Linken ausgeschlossen. Deshalb bleibt nur die Option einer Dreier-Koalition aus CDU, BSW und SPD.

Welche Koalition ist rechnerisch möglich: Klicken Sie auf die Parteien: