Ein großer Tarif- und Verkehrsverbund: In Zukunft denkbar?

Also vielleicht nur ein Verbund für ganz Deutschland? Mit dem "Deutschlandticket" gelang ein großer Sprung, sagen Verkehrsexperten. Doch Verkehrsverbünde seien zentral für die Weiterentwicklung des ÖPNV, teilte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter im Frühjahr mit. Besonders Gelegenheitsnutzer würden eher ein Verbundticket kaufen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach sich 2023 dafür aus, die Zahl der Verkehrsverbünde zu verringern. Das könne Geld sparen. Doch strukturelle Änderungen würden in Länderhand liegen.

Länderzuständigkeit "Teil der Lösung"

"Die Länderzuständigkeit ist nicht nur ein Problem, sondern sie ist Teil der Lösung", sagt Matthias Gather, Professor für Verkehrspolitik und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt. Seit den 1990er Jahren gibt es "Regionalisierungsmittel", also festgelegte Geldbeträge für die Länder vom Bund, damit sie den ÖPNV, insbesondere den Schienenpersonennahverkehr, organisieren. Die Länder entscheiden, was sie haben wollen: "Wer bestellt, bezahlt."

Tarife zusammenzuführen, sei gut, sagt Gather. Aber mit den Zuständigkeiten "Bund für den Fernverkehr, Länder für den Nahverkehr" sei man in den vergangenen Jahren beim Schienenverkehr gut gefahren. Denn die Angebotsplanung müsse vor Ort geschehen, die Verantwortung vor Ort getragen werden.

Viele sind beim Thema ÖPNV beteiligt

Die hohe Komplexität im Management des ÖPNV lasse die Frage über einen deutschlandweiten Verkehrsverbund nicht leicht beantworten, bemerkt Prof. Michael Ortgiese. Er ist Fachgebietsleiter für "Verkehrs- und Mobilitätsmanagement" an der TU Berlin. "Ein Verkehrsverbund hat gar nicht das volle Instrumentarium, die Struktur des Nahverkehrs zu bestimmen. Also wann soll welcher Bus wie fahren. Er hat in der Regel eine koordinierende Aufgabe." Stattdessen formulieren meist die Aufgabenträger - für den Straßenpersonennahverkehr oft die Kommunen - die Ziele und bestellen bei den Verkehrsunternehmen, die dann den Fahrplan entwerfen.

Es gelte auch, auf lokale Besonderheiten zu achten, so Ortgiese. Aktuell sind die bayerischen Verbünde nach Metropolregionen strukturiert, was Sinn ergebe: "Man muss auch auf den Aktionsraum der Verkehrsteilnehmenden achten." Wie häufig reist jemand über die Verbundgrenze hinaus?

Um das Wissen vor Ort geht es auch im Kommentar von User "andi71":