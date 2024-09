Rechtsruck in Thüringen und Sachsen: Regieren wird schwierig

AfD verflucht die "Brandmauer"

Thüringens Wahlsieger Björn Höcke von der AfD jubelt – und verflucht zugleich die politische "Brandmauer" und die Extremismus-Vorwürfe gegen seine Partei. Zum ersten Mal ist die AfD stärkste Kraft in einem Bundesland (Thüringen) geworden und in einem anderen nah dran (Sachsen).

Eine besondere Herausforderung kann künftig darin bestehen, dass die AfD in Thüringen eine Sperrminorität von einem Drittel der Sitze erreicht und in Sachsen daran kratzt. Mit einer Sperrminorität hat die AfD, die der Verfassungsschutz in beiden Ländern als gesichert rechtsextremistisch einstuft, eine Art Veto bei der Entscheidung des Thüringer Landtags über Neuwahlen oder bei der Besetzung von Verfassungsrichterposten.

Darüber hinaus aber könnten die mehr als 30 Prozent für die AfD ein Erfolg ohne nachhaltigen Wert bleiben – solange die anderen Parteien bei ihrer Zusage bleiben, nicht mit der "undemokratischen" AfD zu regieren.

"Überlassen den Faschisten nicht einfach das Land"

Höcke sieht den Regierungsauftrag in Erfurt bei sich, genauso wie sein Herausforderer Mario Voigt von der CDU. Der will ebenfalls die thüringische Regierung anführen und sieht sich als stärkste Kraft – des demokratischen Lagers. Von Voigt über die Vertreter und Vertreterinnen von SPD, Grünen, BSW und die Linken: Alle erneuerten am Wahlabend die Koalitionsabsage an die AfD.

Es ist nur konsequent, dass der abgewählte Bodo Ramelow (Linke) den Regierungsauftrag bei der CDU sieht. Mit Tränen reagierte die grüne Spitzenkandidatin Madeleine Henfling auf das starke Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl: "Wir überlassen den Faschisten nicht einfach so das Land und die Straße", sagte sie.

Lediglich Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger meldet sich aus dem fernen Bayern mit anderen Abgrenzungen zu Wort: "In Thüringen geht es wohl nicht ohne Kommunisten", schrieb er bedauernd auf X und meinte damit das BSW. Zur AfD verlor Aiwanger in seinem Tweet am Wahlabend kein Wort. Für die Freien Wähler reicht es übrigens weder in Thüringen noch in Sachsen für den Einzug in den Landtag.

BSW: Von null in die Regierung?

Ganz anders verlief die Wahl für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Selten in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine Partei aus dem Stand heraus ein zweistelliges Ergebnis bei Landtagswahlen erzielt. Insofern hat Thüringens BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf mit ihrem Wort vom "besonderen historischen Moment" recht.

Auch wenn die Mehrheitsverhältnisse in beiden Ländern schwierig sind, am BSW kommt die CDU bei der Regierungsbildung wohl nicht vorbei. In Thüringen wäre eine Minderheitsregierung mit CDU und SPD denkbar. Oder CDU und BSW geben sich doch noch einen Ruck und koalieren mit der Linken.

In Sachsen könnte die junge Partei eher in die Rolle des Königsmachers schlüpfen. Die Gründerin Wagenknecht präsentiert sich am Wahlabend selbstbewusst und will sich teuer verkaufen: Natürlich wolle das BSW regieren, "aber die CDU muss sich dann auch auf uns zubewegen".

Während SPD, Grünen und FDP heute in Berlin einmal mehr die Analyse eines schwarzen Wahlabends bevorsteht, steht der Union die heiße Phase der Debatte über ihren Kanzlerkandidaten bevor. Bis "zum Spätsommer" oder "nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland" soll die Entscheidung fallen – zwei der drei Wahlen sind jetzt vorbei. Die Parteichefs Friedrich Merz und Markus Söder haben immer wieder versprochen, dass sich ein Streit wie 2019 nicht wiederholen werde. Wie sie sich einigen wollen, bleibt auch nach diesem Wahlabend offen.