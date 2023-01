Silvester-Angriffe auf Einsatzkräfte: Feuerwehr für Auto-Kameras

Das Thema Silvesterfeuerwerk gehöre "in der uns bekannten Form" grundsätzlich überdacht, meint die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht. Als Konsequenz auf das Erlebte sollten Einsatzfahrzeuge mit sogenannten Dashcams ausgestattet werden, forderte der Landesverband Berlin-Brandenburg. Das sind kleine Kameras, die oftmals hinter der Windschutzscheibe montiert werden. So sollen Angriffe besser dokumentiert werden können.

Schwere Unfälle und Straftaten in Silvesternacht

Unter anderem die Berliner Polizei meldete massive Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte in der Neujahrsnacht. Feuerwehr und Polizei zählten in der Hauptstadt insgesamt 33 verletzte Einsatzkräfte. Die Feuerwehr zeigte sich überrascht "von der Masse und der Intensität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte". Es kam es zu schweren Unfällen und Straftaten mit Feuerwerkskörpern.

In der vorläufigen Bilanz zur Jahreswende notierte die Berliner Polizei 103 Festnahmen. Ermittelt wird nicht nur wegen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte, sondern auch wegen Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz oder Landfriedensbruch.

Dashcams und Bodycams für Polizei und Feuerwehr

"Es ist unvorstellbar, was unsere Einsatzkräfte in dieser Silvesternacht erleben mussten", sagte Lars Wieg, Vorsitzender der DFeuG Berlin-Brandenburg, der Mitteilung zufolge. Die Feuerwehr-Gewerkschaft verwies in ihrer Pressemitteilung auch auf Bodycams, die derzeit getestet würden.

Nach früheren Angaben des Berliner Innensenats sind Feuerwehr und Polizei in der Hauptstadt mit 300 dieser Kameras ausgestattet worden. Mit den Geräten sollen brenzlige Situationen gefilmt werden.

Feuerwehr in Kitzingen mit Pyrotechnik beschossen

Nicht nur in der deutschen Hauptstadt kam es zu Angriffen: Unter anderem auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kitzingen wurden bei einem Einsatz mit Pyrotechnik beschossen. Wie die Feuerwehr mitteilte, behinderten Schaulustige und Feiernde die Einsatzkräfte außerdem dabei, ihre Einsatzfahrzeuge in Stellung zu bringen.

Die Einsatzkräfte wurden um 0.17 Uhr wegen eines brennenden Balkons am Kitzinger Mainkai auf alarmiert. Als sie eintrafen, stand ein schwer zugänglicher Balkon in Flammen. Das Feuer drohte auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen. Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung. Dabei feuerten Unbekannte aus einer Menschentraube eine Rakete in Richtung der Drehleiter. Die Rakete explodierte kurz vor dem Fahrzeug und verfehlte eine Einsatzkraft nur knapp. Die Polizei griff ein und räumte die Einsatzstelle. Wer die Rakete abgefeuert hat, ist unklar.

Fast zeitgleich wurde das Kitzinger Löschfahrzeug beim Rangieren durch Schaulustige und Passanten gehindert. Trotz eingelegtem Rückwärtsgang und dem Rückfahrwarner stellten Passanten Pyrotechnik hinter dem Fahrzeug auf und versuchten, es zu zünden. Auch hier musste die Polizei eingreifen, um die Weiterfahrt zu ermöglichen. Der Brand konnte trotz allem gelöscht werden.

Böllerverbot gefordert - "Pyrotechnik gezielt als Waffe eingesetzt"

Die Gewerkschaft der Polizei Berlin verlangte unterdessen, mit einem weitgehenden Böllerverbot ernst zu machen. "Wir haben deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird", kritisierte GdP-Landeschef Stephan Weh. Das müsse ein Ende haben. Ein Verbot sei aber nur realistisch, wenn nicht erst im Dezember wieder darüber diskutiert werde. Es brauche ein Verkaufsverbot für alle, die nicht beruflich mit Pyrotechnik hantierten.

Der Deutsche Feuerwehrverband hatte sich vor dem Jahreswechsel für ein hartes Durchgreifen bei Angriffen auf Einsatzkräfte ausgesprochen. "Wir brauchen keine härteren Strafen. Ich möchte nur, dass diese Strafen durchgesetzt werden", sagte Verbandspräsident Karl-Heinz Banse der Nachrichtenagentur dpa.

Laut dem Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, herrscht mittlerweile große Angst bei vielen Einsatzkräften. In der "Rheinischen Post" forderte er, das Strafmaß bei Angriffen auf Amtsträger, Sanitäter oder Polizisten zu überdenken: "Sie müssen empfindlich hoch sein. Höher, als das jetzt der Fall ist."

Mit Informationen von dpa