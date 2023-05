Selenskyj räumt Verlust der ostukrainischen Stadt Bachmut ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag eine Übernahme der Stadt Bachmut durch Russland bestätigt. Er glaube, dass die Ukraine die Stadt in der Ostukraine verloren habe, sagte Selenskyj am Sonntag während eines Treffens mit US-Präsident Joe Biden beim G7-Gipfel im japanischen Hiroshima. Der ukrainische Präsident fügte hinzu: "Sie müssen verstehen, dass da nichts ist." Die russische Seite habe alles zerstört. "Für heute ist Bachmut nur in unseren Herzen. An diesem Ort gibt es nichts mehr."

Wagner-Gruppe und Russland meldeten Einnehme bereits am Samstag

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, teilte am Samstag mit, Bachmut stehe seit dem Mittag vollständig unter russischer Kontrolle. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, die Söldnergruppe Wagner habe mit Unterstützung von Artillerie und der Luftwaffe die seit Monaten heftig umkämpfte Grenzstadt erobert. Präsident Putin habe den Wagner-Einheiten und der Armee gratuliert, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Ukraine hatte Niederlage bis zuletzt dementiert

Das ukrainische Militär und die Regierung hatten eine solche russische Eroberung bis zuletzt dementiert. Beide Seiten lieferten sich seit acht Monaten heftige Gefechte um Bachmut, der russische Angriff wurde dabei angeführt von Wagner-Söldnern. Sowohl Russland als auch die Ukraine dürften im Kampf um Bachmut Tausende Soldaten verloren haben, offizielle Zahlen hat aber keine der beiden Seiten vorgelegt.

Selenskyj hatte im März noch betont, wie wichtig für ihn die Verteidigung Bachmuts sei. Viele Experten gehen davon aus, dass der Fall Bachmuts zwar ein Dämpfer für die Ukraine bedeutet, aber kein kriegsentscheidendes Ereignis darstellt. Die russischen Truppen müssen noch viele weitere, teils schwer befestigte Städte einnehmen, um ganz Donezk unter ihre Kontrolle zu bringen, eine jener Provinzen, die Moskau im vergangenen Jahr völkerrechtswidrig annektiert hatte.