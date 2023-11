Schweres Erdbeben in Nepal: Humedica hilft vor Ort

Ein schweres Erdbeben hat in der Nacht auf Samstag den Nordwesten Nepals erschüttert und die Menschen aus dem Schlaf gerissen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sind mindestens 138 Menschen gestorben, 166 wurden verletzt. Die internationale Hilfsorganisation Humedica mit Sitz in Kaufbeuren hat bereits mit den ersten Hilfsmaßnahmen begonnen, wie sie am Samstagvormittag mitteilte.

Humedica-Partnerkrankenhaus behandelt Erdbeben-Opfer

Demnach behandelt seit den frühen Morgenstunden das Partnerkrankenhaus in Rukum zahlreiche Verletzte. Teilweise werden die verletzten Personen laut Humedica per Helikopter aus entlegeneren Gebieten dorthin transportiert. "Wir wurden heute früh von der Nachricht des Erdbebens aus dem Bett geklingelt," teilt Humedica-Geschäftsführer Johannes Peter mit. "Gemeinsam mit unserem örtlichen Partner sind wir seit längerem dabei, das Team genau auf solche Fälle vorzubereiten. Wir sind froh, dass die neu eingeführten Strukturen und Abläufe funktionieren und wir den Menschen in der Katastrophenregion helfen können."

Humedica hat Partner in Nepal auf den Ernstfall vorbereitet

Das medizinische Team in Rukum sei von Humedica genau auf solche Fälle vorbereitet worden, sagt auch Thomas Meier, der im Namen des örtlichen humedica-Partners "Human Development and Community Services" (HDCS) in Nepal ist. "Deshalb funktionieren die Abläufe gut. Wir rechnen damit, dass die Behandlung der Opfer unser Ärzteteam auch in den nächsten Tagen noch fordern wird."

Nepal wird immer wieder von Erdbeben erschüttert

Die Himalaya-Region, in der auch Nepal liegt, ist geologisch äußerst aktiv. Dort schiebt sich die Indische Kontinentalplatte unter die Eurasische Platte. Das führte auch in den vergangenen Wochen immer wieder zu Beben. Beim letzten schweren Erdbeben in Nepal vor acht Jahren waren rund 9.000 Menschen gestorben, Millionen weitere wurden obdachlos. Auch damals war Humedica vor Ort, um zu helfen.