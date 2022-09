Scholz zur Energiekrise: "Wir kommen wohl durch"

Scholz zeigt sich optimistisch in punkto Energieversorgung

Was die Energieversorgung insgesamt angeht, also die Frage, ob wir in den nächsten Monaten überhaupt ausreichend Kohle, Öl und Gas bekommen, zeigt sich der Bundeskanzler zuversichtlich. Heute könne man sagen: "Wir kommen wohl durch." Immerhin habe man etliche Vorkehrungen in diese Richtung getroffen, so Scholz.

Dass es bei den bisherigen Vorkehrungen nicht bleiben dürfte, zeigt Scholz' Reise in die Golfstaaten. An diesem Samstag wird er in Saudi-Arabien erwartet, am Sonntag dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar. Zwei Monate vor der Fußball-WM dürfte es dort eher um Öl- und Gasvorräte gehen als um das bevorstehende Sport-Ereignis.