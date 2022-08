Kanada als Alternative zu Russland? Scholz und Habeck auf Visite

So voll war es im Regierungsflieger von Kanzler Scholz noch nie. Neben Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begleitet ihn erstmals eine vom Industriepräsidenten Siegfried Rußwurm angeführte Wirtschaftsdelegation von rund einem Dutzend Spitzenmanagern, darunter die Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, Bayer, Siemens Energy und Uniper. In der Energiekrise setzt Deutschland große Erwartungen in Kanada.

Scholz will mit Kanada Wasserstoff-Wirtschaft aufbauen

Bundeskanzler Scholz will bei seinem dreitägigen Kanada-Besuch die Zusammenarbeit bei der Erschließung von Rohstoffen deutlich ausbauen. "Das Land verfügt über ähnliche reiche Bodenschätze wie Russland – mit dem Unterschied, dass es eine verlässliche Demokratie ist", sagte Scholz am Sonntagabend (Ortszeit) nach seiner Ankunft in Montreal. "So eröffnen sich neue Felder der Zusammenarbeit. Insbesondere beim Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft wollen wir eng kooperieren."

Am heutigen Montag wird der kanadische Premierminister Justin Trudeau in Montreal, seinem Wahlkreis, Kanzler Scholz zu politischen Gesprächen empfangen. Am Dienstag geht es weiter in die Wirtschaftsmetropole Toronto und schließlich in das entlegene Stephenville, einen kleinen Ort im nur dünn besiedelten Neufundland.

Abkommen mit Kanada zu grünem Wasserstoff geplant

Dort wollen Kanzler und Premier ein Abkommen zur Kooperation bei Herstellung und Transport von grünem Wasserstoff, der mithilfe erneuerbarer Energien erzeugt wird, unterzeichnen. Langfristig rechnet Kanada damit, 25 bis 30 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr exportieren zu können. Allerdings müssen auch hier noch Transportkapazitäten geschaffen werden.

Bei dem Besuch geht es aber auch um die Lieferung von Flüssiggas (LNG) nach Deutschland und die Förderung von in Kanada vorhandenen Mineralien und Metallen wie Nickel, Kobalt, Lithium und Grafit, die für die Herstellung von Batterien wichtig sind.