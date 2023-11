Elterngeld-FAQ: Was sich nun ändert - und wie das ankommt

Die angepassten Eckpunkte ernteten von Petitions-Initiatorin Pausder Lob. "Wir freuen uns einfach gerade so unfassbar für alle Paare, Schwangere, Eltern, Singles, Menschen, die von der geplanten Streichung jetzt verschont bleiben", schreibt sie in einem Instagram-Post. Besonders dass Schwangere bis 1. April ausgenommen wurden, stärke das Vertrauen in die Politik.

"Es kann wohl eher als Kompromiss verstanden werden. Gekürzt und gestrichen wird trotzdem - an der falschen Stelle, wie ich finde", kritisiert hingegen Elterngeld-Beraterin Diana Leib auf Instagram Instagram. Zudem sei die Änderung bei den Partner-Monaten problematisch: Der Staat spekuliere darauf, dass Väter auf den "Allein-Monat" verzichten", wodurch der Staat Geld spart, nicht aber die Partnerschaftlichkeit gefördert würde.

Was sagen Fachleute zu den Elterngeld-Kürzungen?

In Zusammenhang mit den geplanten Elterngeld-Kürzungen gebe es mehrere Probleme, betont Wido Geis-Thöne, Senior Economist für Familienpolitik beim Institut der deutschen Wirtschaft, gegenüber BR24. Sinnvoll sei seines Erachtens gewesen, zunächst eine Debatte darüber zu führen, welches Ziel das Elterngeld überhaupt hat, bevor es zu einem Schnellschuss kommt. "Die Neuerung wird in Zukunft viele junge Akademiker-Paare treffen, die kein Elterngeld erhalten, allerdings aufgrund ihrer langen Ausbildung noch keine Rücklagen bilden konnten, um die Zeit zu überbrücken", gibt er zu bedenken. Die Obergrenzen beim Elterngeld seien zudem seit längerem nicht entsprechend der Inflation angepasst worden. Durch die schrittweise Einführung würde sich diese Schieflage noch verstärken, denn wie viel ein Einkommen von 175.000 Euro in einigen Jahren wert ist und ob diese Obergrenze dann noch angemessen ist, ist heute unklar.

Die Soziologin Jutta Allmendinger hatte die zuvor geplante sofortige Umsetzung ohne Übergangszeit im Gespräch mit BR24 kritisiert. Eltern bräuchten Gelegenheit, sich auf die Änderung einzustellen. Zudem hatte sie Befürchtungen widersprochen, die geplanten Einsparungen beim Elterngeld würden zu maßgeblichen Rückschritten bei der Geschlechtergerechtigkeit führen. Angesichts der möglichen Alternative – eine allgemeine Kürzung des Elterngeldes – hielt sie die Kappung für Besserverdiener demnach für "angemessen".

Zudem forderte sie von der Politik Anreize, damit Väter mehr Elternzeit nehmen. Dass sich so viele Menschen der Petition gegen die Kürzung angeschlossen haben, zeigt laut der Soziologin, dass diese Gruppe sich wesentlich eher wehre "als die vielen Menschen, die nicht die öffentliche Stimme bekommen, die sie eigentlich bräuchten", sagt die Soziologin. Eine Petition der geringverdienenden Eltern, den Elterngeld-Mindestsatz von 300 Euro anzuheben, habe weit weniger Unterschriften gesammelt. An diesem hat sich auch mit den neuen Eckpunkten nichts geändert.

Mit Informationen von AFP, dpa und epd