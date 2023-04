Von der Leyen und Macron auf Friedensmission in China

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine blickt die Welt darauf, wie China sich verhält. Am Donnerstag sind Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Peking eingetroffen. Im Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping geht es auch um die Rolle Chinas in der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine und um wirtschaftliche Beziehungen zur EU.

Macron: "Wichtige Rolle" Chinas in Ukraine-Konflikt

"Ich bin fest davon überzeugt, dass China eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Frieden spielt", teilte Macron kurz vor seinem Treffen mit Xi auf Chinesisch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er wolle das bei seinen Gesprächen "diskutieren und vorantreiben". Xi Jinping empfing Macron, der sich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China befindet, mit militärischen Ehren.

Bei einem vorangegangenen Gespräch Macrons mit dem neuen chinesischen Regierungschef Li Qiang ging es neben dem Ukraine-Krieg um den Zugang französischer Unternehmen zum chinesischen Markt, insbesondere bei der Luftfahrt, im Lebensmittel- und im Finanzsektor, wie der Élyséepalast mitteilte.

Nach dem bilateralen Treffen stand eine Dreier-Runde mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. In Kürze ist eine Presseerklärung von Xi und Macron geplant, das Dreiertreffen zwischen Macron, von der Leyen und Xi soll kurz danach beginnen.

Von der Leyen: Beziehungen zu China "komplexer geworden

Ursula von der Leyen wies in ihrem Treffen mit Li Qiang darauf hin, dass China und die EU stark von ihrer gewachsenen Kooperation profitiert hätten. Doch seien die Beziehungen in den vergangenen Jahren "komplexer" geworden. Es sei deswegen wichtig, alle Aspekte zu diskutieren, was der EU und China helfen werde, "durch ein schwieriges und unberechenbares Umfeld zu steuern". China sei von "großer Bedeutung für Europa". Es gebe gegenseitige Abhängigkeiten und eine lange gemeinsame Geschichte.

Kiesewetter: Nicht auf Chinas Friedensplan verlassen

Der Unions-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter mahnte zur Vorsicht. Der chinesische Staatspräsident Xi habe bisher jedes Gesprächsangebot aus der Ukraine abgelehnt, weil seine Regierung die Ukraine nicht als souveränen Staat betrachte: "Sie sehen die Ukraine als Teil Russlands, so wie sie selbst Taiwan als Teil der Volksrepublik China begreifen."

Deswegen dürfe man sich auf den chinesischen Friedensplan nicht verlassen, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk. Stattdessen gelte es, "mit Eigeninitiativen der Ukraine den Rücken zu stärken".

Bütikofer: Nicht klug, alles wirtschaftlichen Beziehungen zu kappen

Auch der grünen Europa-Abgeordnete Reinhard Bütikofer zweifelt an dem chinesischen Friedensplan für die Ukraine. China rede zwar vom Frieden, aber der Plan laufe darauf hinaus, dass die Ukraine auf einen Teil ihrer Souveränität und einen Teil ihres Staatsgebietes verzichten soll, sagte er am Donnerstag im rbb24 Inforadio.

In der Bayern 2-radioWelt äußerte sich Bütikofer zu wirtschaftlichen Aspekten. Seiner Ansicht nach muss die EU unabhängiger von China werden. "Wir müssen dort eingreifen, wo durch Verflechtungen einseitige Abhängigkeiten entstehen", sagte der Vorsitzende der China-Delegation des EU-Parlament.Anders als im Fall Russlands sei es bei China aber weder klug noch realistisch, alle wirtschaftlichen Beziehungen zu kappen. Wichtig sei es insgesamt, die Risiken zu minimieren.

Chinas Bedeutung für internationale Abkommen

Bei einer Begegnung mit Parlamentspräsident Zhao Leji betonte Macron auch, welchen Einfluss der Ukraine-Krieg auf die Sicherheit und das globale strategische Gleichgewicht habe. Außerdem sei es wichtig, dass China internationale Abkommen rasch ratifiziere - etwa eines zur Biodiversität in der Hochsee, die UN-Konvention zur juristischen Immunität von Staaten und ihren Gütern sowie die UN-Konvention zu Bürgerrechten und politischen Rechten, teilte der Élyséepalast mit.

"Grenzenlose Freundschaft" zwischen China und Russland

Xi und der russische Präsident Wladimir Putin hatten vor dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 von einer "grenzenlosen Freundschaft" zwischen ihren Ländern gesprochen. China hat sich geweigert, den russischen Feldzug zu kritisieren, hat aber zu Friedensverhandlungen aufgerufen. Die Nato hatte Peking wiederholt davor gewarnt, Waffen an Russland zu liefern, zuletzt am Mittwoch.

China ist der größte Abnehmer russischen Öls und Gases. Dadurch trägt es zu russischen Einnahmen bei und hat wachsenden Einfluss auf Russland.

Mit Informationen von AFP, Reuters, dpa, AP