Unterstützung für Ukraine – MiG-Kampfflugzeuge aus Polen

Der heutige Montag im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war geprägt von westlicher Unterstützung für die Ukraine: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besuchte mit einer Wirtschaftsdelegation Kiew und setzt sich für klimafreundlichen Wiederaufbau ukrainischer Energieversorgung ein. Polen hat nach eigenen Angaben die ersten einsatzfähigen MiG-Kampfflugzeuge an die Ukraine geliefert.

Weitere Militärhilfen für Ukraine - Kampfflugzeuge von Polen

Ein Berater von Präsident Andrzej Duda teilte zur Lieferung der Flugzeuge mit, die alten sowjetischen Maschinen sollten "unser aller Sicherheit" verteidigen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat weitere Militärhilfe der Allianz in Aussicht gestellt. Da keine Friedensgespräche in Sicht seien, müsse das Land in seinem Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren unterstützt werden, sagte Stoltenberg. Die bisherige Militärhilfe von Nato-Staaten für die Ukraine liege bei einem Wert von 65 Milliarden Euro.

Finnland wird Nato-Mitglied - 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland

Finnland tritt am morgigen Dienstag offiziell der Nato bei, auch das hat Stoltenberg bekanntgegeben. Die Türkei, die den Beitritt als letztes Mitgliedsland ratifiziert hatte, werde die Dokumente dazu US-Außenminister Antony Blinken überreichen. Die USA nehmen gemäß dem Gründungsvertrag des Militärbündnisses eine besondere Rolle ein. Die Nato rückt damit auf einer Länge von 1.300 Kilometern Grenzverlauf näher an Russland heran.

Russland kündigte daraufhin Gegenmaßnahmen an. Der stellvertretende Außenminister Alexander Gruschko sagte laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA, dass russische Militärkapazitäten in den westlichen und nordwestlichen Landesregionen verstärkt würden. Schweden und Finnland hatten im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine den Beitritt zur Nato beantragt. Die Türkei und Ungarn haben mit der Ratifizierung des Beitrittes Finnlands lange gezögert. Im Falle Schwedens steht ihre Zustimmung noch aus.

Außerdem stationiert Russland in Belarus offiziellen Angaben zufolge seine taktischen Nuklearwaffen an den Grenzen zu Nato-Gebiet. Die Waffen "werden an die westliche Grenze unseres Unionsstaates verlegt und werden die Möglichkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit verbessern", sagt der russische Botschafter in Belarus, Boris Gryslow, dem belarussischen Staatsfernsehen. Belarus grenzt im Norden an Litauen und Lettland und im Westen an Polen, die alle zur Ostflanke der Nato gehören.

Habeck in Kiew: Für klimafreundlichen Wiederaufbau des Energiesystems

Erstmals, seitdem Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, ist Bundeswirtschaftsminister Habeck am Montag nach Kiew gereist. Er will damit ein "klares Zeichen" dafür setzen, "dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wiederaufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird". Eine Wirtschaftsdelegation begleitet den Minister auf seiner Reise.

Habeck will die deutsch-ukrainische Energiepartnerschaft neu aufsetzen. Formell gibt es diese Energiepartnerschaft seit 2020. Sie soll helfen, die Wende hin zu klimafreundlicheren Formen der Energieerzeugung voranzutreiben. Seit dem russischen Überfall liegt der Schwerpunkt allerdings auf Nothilfe zur Reparatur und zum Erhalt des Stromnetzes. Der Wiederaufbau des ukrainischen Energiesystems solle nun mittel- und langfristig sicherer und klimaneutral gestaltet werden.