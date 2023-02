Ukraine-Ticker: Russland braucht laut Heusgen "Deputinisierung"

07.27 Uhr: Schweiz leitet Einziehung von Janukowitsch-Geldern ein

Die Schweiz will Vermögen aus dem Umfeld des früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch einziehen. Die Schweizer Regierung habe ein Verfahren zur Einziehung von mehr als 130 Millionen Franken eingeleitet, die nach der ukrainischen Revolution vom Februar 2014 und der Absetzung des pro-russischen Janukowitsch in der Schweiz gesperrt worden seien, wie die Regierung am Mittwochabend mitteilte. Diese Vermögenswerte blieben gesperrt, bis die Schweizer Verwaltungsjustiz einen endgültigen Entscheid gefällt habe. Würden die Vermögenswerte endgültig eingezogen, gingen sie im Rahmen eines internationalen Abkommens zurück an die ukrainische Bevölkerung.

07.00 Uhr: Sanktionen gegen Russland helfen Kaukasus und Zentralasien

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die westlichen Sanktionen gegen Russland haben nach Einschätzung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in einigen Regionen für Wirtschaftswachstum gesorgt. "Volkswirtschaften in Zentralasien und im Kaukasus haben vom Zwischenhandel nach Russland sowie von Kapitalzuflüssen und gebildeten Migranten aus Russland profitiert", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten EBRD-Bericht.

Die Reallöhne seien - im Gegensatz zu anderen Regionen - gestiegen, Importe aus der EU, den USA und Großbritannien hätten enorm zugelegt, stellte die EBRD fest. Dies weise darauf hin, dass Waren über den Kaukasus oder Zentralasien nach Russland weiterverkauft wurden.

04.45 Uhr: Russland verlangt Unschuldsbeweis von USA an Nord-Stream-Zerstörung

Russland fordert von den USA Beweise, dass die Vereinigten Staaten nicht hinter der Zerstörung der Nord-Stream-Gasleitungen in der Nordsee stecken. Die Regierung in Moskau betrachte die Zerstörung der Pipelines im vergangenen September "als einen Akt des internationalen Terrorismus" und werde nicht zulassen, dass dieser unter den Teppich gekehrt wird, teilt die russische Botschaft in den USA mit. Die Botschaft bezieht sich auf einen Bericht, wonach Insiderinformationen zufolge Taucher der US-Marine die Gas-Röhren auf Befehl von Präsident Joe Biden mit Sprengstoff zerstört hätten. Das US-Präsidialamt hat die Behauptungen als "völlig falsch und frei erfunden" zurückgewiesen.

04.05 Uhr: Russland braucht laut Heusgen "Deputinisierung"

Russland muss nach Auffassung von Sicherheitskonferenz-Chef Christoph Heusgen vor einer Wiederbelebung des deutsch-russischen Verhältnisses eine "Deputinisierung" durchführen. Der Begriff ist angelehnt an die De- oder Entnazifizierung durch die Allierten nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des NS-Regimes. "Ich benutze den Begriff Deputinisierung, weil dieses Land total auf Putin ausgerichtet ist", sagte der frühere UN-Botschafter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor der von ihm geleiteten Sicherheitskonferenz in München, die am Freitag beginnt. Kreml-Chef Wladimir Putin sei der Machthaber, der alle Entscheidungen treffe. Einen Neuanfang in den Beziehungen könne es demnach "nur mit einer anderen Regierung in Moskau geben, die auf dem Boden des internationalen Rechts handelt und bereit ist, zu Hause so etwas wie seinerzeit in Deutschland die "Denazifizierung" durchzuführen".

02.00 Uhr: Zoll-Streit mit Slowakei verzögert Waffen-Hilfe für Kiew

Ein Zoll-Streit mit der Slowakei führt einem Medienbericht zufolge seit Wochen zu erheblichen Verzögerungen bei der Reparatur von Raketenwerfern und Panzerhaubitzen, die der Ukraine geliefert und im Krieg gegen Russland eingesetzt worden sind. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, standen mehrere Mars-Raketenwerfer deshalb wochenlang an der ukrainisch-slowakischen Grenze und mussten schließlich über Polen nach Deutschland transportiert werden. Sie fehlten demnach der Ukraine durch den Umweg von über 2.000 Kilometern länger als geplant.

01.15 Uhr: Blinkens Europareise im Zeichen multipler Spannungen

Wachsende Spannungen mit China, Ängste vor einer neuen russischen Offensive gegen die Ukraine und die Pattsituation im Konflikt mit der Türkei über die angestrebten Nato-Beitritte Schwedens und Finnlands stehen im Zentrum der Europareise von US-Außenminister Antony Blinken in dieser Woche. Blinken wollte am Donnerstag aus Washington abreisen, um Treffen in Deutschland, der Türkei und Griechenland abzuhalten, wie das Außenministerium mitteilte.

Den Auftakt seiner sechstägigen Reise bildet der Besuch der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort wird er sich Vizepräsidentin Kamala Harris anschließen, um die US-Regierung zu vertreten. Es gibt Spekulationen, dass Blinken die Gelegenheit nutzen könnte, um den obersten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi zu treffen, der ebenfalls an der Konferenz in München teilnimmt. Blinken hatte eine Reise in die Volksrepublik wegen der Kontroverse um einen von den USA abgeschossenen, chinesischen mutmaßlichen Spionageballon zuletzt vertagt.