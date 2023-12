Rumänien und Bulgarien treten schrittweise Schengen-Raum bei

Der Schengen-Raum wird größer: Die EU-Länder verständigten sich darauf, den Raum auf die EU-Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien auszuweiten, wie die spanische Ratspräsidentschaft auf der Plattform "X", ehemals Twitter, mitteilte. Demnach sollen die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen ab Ende März 2024 aufgehoben werden. Über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen soll den Angaben nach später entschieden werden. Im Schengen-Raum können sich die Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten ohne Passkontrolle an den Landesgrenzen frei bewegen.

Die Aufnahme der beiden EU-Länder Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum war bislang vor allem am Widerstand Österreichs gescheitert. Die Regierung in Wien hatte die Ablehnung damit begründet, dass zu viele unregistrierte Geflüchtete ankämen.

Neue Mitglieder des Schengen-Raums können nur einstimmig aufgenommen werden. Rumänien und Bulgarien hatten seit 2011 auf den Beschluss gewartet.

"Sonder-Überwachung" beider Länder endete im September

Rumänien und Bulgarien waren bereits 2007 der EU beigetreten. Bis September standen Justiz und Rechtsstaat dort aber wegen der hohen Korruption und der organisierten Kriminalität unter Sonder-Überwachung der EU-Kommission. Auch wegen dieser Probleme gab es lange keine Einstimmigkeit unter den Staats- und Regierungschefs für einen Beitritt. Mitte September beendete die Behörde die Sonder-Überwachung offiziell, Rumänien und Bulgarien seien bereit für eine Mitgliedschaft, hieß es.

Der Schengen-Raum soll uneingeschränkten Personenverkehr in Europa gewährleisten. Bislang gehörten ihm 23 der 27 EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an.