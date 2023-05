Reisen ins Ausland: Diese Corona-Regeln gelten noch

Vom 12. Mai an müssen Flugreisende in die USA keinen Corona-Impfnachweis mehr erbringen. Gleichzeitig mit dem Auslaufen des wegen der Corona-Pandemie ausgerufenen nationalen Gesundheitszustands in den Vereinigten Staaten würden in der kommenden Woche die letzten Impfanforderungen auf Bundesebene hinfällig, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Hauses.

Auch für Bundesbedienstete und Auftragnehmer auf Bundesebene laufen die bislang noch geltenden Impfanforderungen damit am 11. Mai aus. Zudem wird die Aufhebung von Impfpflichten für Erzieherinnen und Erzieher, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und ausländische Staatsbürger an den Landgrenzen der USA eingeleitet.

US-Corona-Koordinator: Sinnvoll Auflagen zurückzunehmen

Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Dr. Ashish Jha, sagte am Montag: "Obwohl ich glaube, dass diese Impfvorschriften einen enormen Nutzen hatten, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir es für sehr sinnvoll halten, diese Vorschriften zurückzunehmen."

Seit Januar 2021 sei die Zahl der Corona-Todesfälle um 95 Prozent zurückgegangen und die Zahl der Krankenhauseinweisungen um fast 91 Prozent, erklärte die Regierung. Weltweit sei "die Zahl der Corona-Toten auf dem niedrigsten Stand seit dem Beginn der Pandemie".

Zudem hätten inzwischen 270 Millionen US-Bürgerinnen und -Bürger mindestens eine Impfdosis zum Schutz gegen das Coronavirus erhalten, teilte die Regierung mit. Damit seien die USA "nicht mehr in derselben Phase der Pandemie wie in dem Moment, als die Verpflichtungen in Kraft gesetzt wurden", hieß es.

Biden-Administration will Ausnahmesituation sichtbar beenden

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, an der in den USA nach offiziellen Angaben mehr als eine Million Menschen starben, und vor allem die Impfpflicht hatten im gesamten Land eine heftige politische Debatte ausgelöst.

Das Ende der Bestimmungen markiert den jüngsten Schritt im Bestreben der Regierung Joe Bidens, Covid-19 als endemische Erkrankung zu behandeln und eine Abkehr von der Ausnahmesituation der vergangenen Jahre zu finden, in denen das Virus weltweit, aber auch besonders in den USA, tödliche Wirkung entfaltete.

International sind die Regelungen unterschiedlich

Allgemein sind die Corona-Vorschriften für Reisende in vielen Ländern sehr unterschiedlich. Das Auswärtige Amt (AA) empfiehlt Reisenden daher, lokale Beschränkungen im Vorfeld zu prüfen - zusammengefasste Informationen sind für die einzelnen Länder auf der Website des AA zu finden. Auch die Europäische Union hat Informationen unter "Re-open EU" zusammengetragen. Details stehen auf den Webseiten der ausländischen Behörden.

Einen Überblick über eine Auswahl häufig bereister Länder bieten wir hier bei BR24. Die entscheidenden Fragen: Wo gibt es noch Einreisebeschränkungen? Ist ein negatives Testergebnis nötig? Besteht Maskenpflicht? Muss ich im Krankheitsfall in Isolation?

Corona-Regeln für Österreich

Für die Einreise nach Österreich gilt aktuell keine Test-, Nachweis-, Registrierungs- oder Quarantänepflicht. Positiv getestete Personen müssen außerhalb des eigenen Wohnbereichs in allen geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Wenn im Freien kein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann oder haushaltsfremde Personen zu Besuch kommen, müssen sie auch hier eine FFP2-Maske tragen. Der Besuch von Einrichtungen mit vulnerablen Personen - wie etwa Altenheimen - ist positiv Getesteten untersagt. Eine Covid-Infektion ist weiter meldepflichtig.

Corona-Regeln für Italien

Einreisebeschränkungen wegen der Pandemie gelten derzeit in Italien nicht. Die einzelnen Regionen Italiens können individuelle Regeln erlassen. Wird ein Reisender bei seinem Aufenthalt positiv getestet, unterliegt er den italienischen Quarantänebestimmungen. Die Quarantäne darf laut AA nicht ohne vorherige Genehmigung der italienischen Gesundheitsbehörden unterbrochen werden.

Für den Zutritt von Besuchs- und Begleitpersonen zu Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, gilt weiterhin die 2G-Regel und eine Maskenpflicht. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Die Behörden empfehlen zusätzlich die Nutzung der Tracing App "Immun".

Corona-Regeln für Frankreich

In Frankreich wurden die Covid-Beschränkungen für die Einreise aufgehoben. Personen, die positiv getestet wurden, müssen sich nicht mehr isolieren. Im öffentlichen Personennahverkehr sowie in geschlossenen Räumen oder an stark besuchten Orten wird das Tragen einer Gesichtsmaske empfohlen. In Gesundheitseinrichtungen, Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege, sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wird das Tragen einer Gesichtsmaske nachdrücklich empfohlen.

Corona-Regeln für Spanien

Auch in Spanien werden bei der Ankunft keine Covid-19-Gesundheitskontrollen durchgeführt, es gelten keine pandemiebedingten Einreisebeschränkungen. Landesweit gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Apotheken, sowie für Besucher von Alten- und Pflegeheimen. Die spanischen Behörden empfehlen für besonders vulnerable Gruppen weiterhin die Nutzung von Mund- und Nasenbedeckung.

Die spanischen Inseln und Regionen mit Autonomiestatus können abhängig von der Infektionslage örtlich begrenzte Mobilitäts- und andere Beschränkungen verhängen sowie Zusammenkünfte auf eine Personenzahl begrenzen. Informationen dazu kann man über die Website des spanischen Gesundheitsministeriums einsehen.

Corona-Regeln für Griechenland

In Griechenland wurden die Reisebeschränkungen aufgehoben. Ein Mund-Nasen-Schutz für Personen ab vier Jahren ist in Gesundheitseinrichtungen sowie im städtischen, öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel in Stadtbussen oder Taxis, notwendig. Für Reisende, die während ihres Aufenthalts in Griechenland positiv auf Covid-19 getestet werden und keine oder nur leichte Symptome entwickeln, die keinen Krankenhausaufenthalt erfordern, wird eine fünftägige Selbstisolation empfohlen. Für die Beendigung der Quarantäne ist keine weitere Testung erforderlich. Positiv getestete Personen mit milderen Symptomen können ihren Urlaub fortführen, einzige Verpflichtung ist das Tragen einer FFP2-Maske (oder KN 95).

Corona-Regeln für Polen

Bei Einreise nach Polen aus der EU, aus einem Schengenstaat oder Drittstaaten bestehen keinerlei Nachweispflichten und auch keine Quarantänepflicht mehr. Im Land wurden die meisten der bisher geltenden Einschränkungen, Anforderungen und Verbote aufgehoben. Eine Maskenpflicht besteht nur noch in Gebäuden, in denen gesundheitliche Leistungen erbracht werden, sowie in Apotheken. Die Einhaltung der Vorschriften wird laut Auswärtigem Amt von der Polizei verstärkt kontrolliert, bei Verstößen drohen Geldstrafen.

Corona-Regeln für die Türkei

Aktuell bestehen keine Corona-bedingten Einreisebeschränkungen für die Türkei. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in der Türkei nur noch in Gesundheitseinrichtungen Pflicht. Ein ausreichendes Abstandhalten wird empfohlen. Weitere Beschränkungen bestehen nicht.

Corona-Regeln für Brasilien

Reisende nach Brasilien sind verpflichtet, bereits beim Check-in gegenüber der Fluglinie einen Impfnachweis oder einen negativen Covid-19-Test (Antigen-/RT-PCR-Test, nicht älter als einen Tag vor Abflug) vorzulegen. Kinder unter zwölf Jahren müssen keinen Impf- oder Testnachweis vorlegen. Es werden Impfstoffe der brasilianischen Gesundheitsbehörde oder der Weltgesundheitsorganisation akzeptiert. Die jeweilige letzte Impfung/Einzelimpfung muss mindestens 14 Tage vor Abflug erfolgt sein. Der Impfnachweis ist in Papierform oder digital, in englischer, portugiesischer oder spanischer Sprache vorzulegen.

Impfnachweise, welche nur aus einem QR-Code bestehen, werden nicht anerkannt. Genesenen-Nachweise werden grundsätzlich nicht akzeptiert. Einreisen auf dem Landweg unterliegen den gleichen Regeln. Der entsprechende Nachweis muss am Grenzübergang oder dem entsprechenden Beförderungsunternehmen vorgelegt werden. Im Dienstleistungssektor können Einschränkungen wie kürzere Öffnungszeiten und ein reduziertes Gastronomieangebot bestehen. Die Maskenpflicht innerhalb Brasiliens ist nicht einheitlich geregelt, weshalb Reisende gebeten werden, sich nach den lokalen Bestimmungen zu erkundigen.

Corona-Regeln für Ägypten

Prinzipiell gibt es in Ägypten keine Corona-bedingten Einschränkungen bei der Einreise mehr. An Flughäfen sind laut Auswärtigem Amt aber Temperaturmessungen möglich. Die Weiter- oder Durchreise in andere Länder kann eingeschränkt oder mit einer Testpflicht vor Abreise verbunden sein. Die Vorschriften für die Durchführung dieser Tests können restriktiver sein, als das Zielland vorschreibt.

Bei Reisen im Land können Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und Tests auf Covid-19 stattfinden. Bei einem positiven Test oder Krankheitssymptomen kann die Isolation in staatlichen Krankenhäusern erfolgen, die deutlich unterhalb der deutschen Standards liegen. "Die Kosten einer Krankenhausbehandlung können erheblich sein", warnt das Auswärtige Amt. Empfohlen wird zudem die Einhaltung der AHA-Vorschriften: "Vermeiden Sie insbesondere Orte, an denen sich Menschen auf engem Raum versammeln, wie den öffentlichen Nahverkehr."

Corona-Regeln für Thailand

Wer aus Deutschland nach Thailand reist, unterliegt keinen Corona-Bestimmungen. Nur Reisende, die weiter in ein Land wollen, das ein negatives Testergebnis verlangt (wie China), müssen eine Krankenversicherung nachweisen, die auch eventuelle Behandlungskosten im Falle einer Covid-19-Erkrankung einschließt.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in Thailand in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben und wird vielfach noch erwartet, etwa in öffentlichen Gebäuden und Einkaufszentren. Darüber hinaus wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an belebten öffentlichen Orten und bei großen Menschenansammlungen empfohlen.

Bei Covid-19-Symptomen sowie Infektionen auch mit asymptomatischen Verläufen empfiehlt das Thailändische Department of Disease Control die strikte Einhaltung von Abstandsregeln, Mund-Nase-Schutz, Händewaschen und Temperaturkontrolle für fünf Tage. Kontaktpersonen wird empfohlen, für zehn Tage auf Symptome zu achten und am fünften und zehnten Tag nach dem Kontakt einen Antigentest durchzuführen.

Corona-Regeln für China

Die chinesischen Auslandsvertretungen erteilen seit dem 15. März 2023 wieder Visa aller Kategorien. Ebenfalls möglich ist die Einreise mit Visa, die vor dem 28. März 2020 ausgestellt wurden sowie visafreie Transitaufenthalte. Seit 29. April 2023 ist für Flugreisende nach China nur noch ein selbst durchgeführter, negativer Antigen-Schnelltest für das Boarding erforderlich, der innerhalb von 48 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde. Alternativ kann ein negatives PCR-Testergebnis, nicht älter als 48 Stunden vor Abflug, genutzt werden.

Aus dem Ausland in die VR China einreisende Personen können, unabhängig von ihrer Nationalität und unabhängig von etwaiger Impfung oder Genesung, am Erstankunftsort einer Infektionskontrolle unterzogen werden. Fluggäste, deren Gesundheitserklärung sowie Kontrollergebnis unauffällig sind, dürfen ohne Einschränkungen an ihren Zielort weiterreisen. Einreisende mit Auffälligkeiten müssen einen Schnelltest absolvieren. Bei positivem Testergebnis dürfen Fluggäste, die keine oder nur leichte Symptome haben, sich in häusliche Quarantäne begeben.

China hat inzwischen seine COVID-19-Einschränkungen verringert, so ist Heimquarantäne für Infizierte möglich, es besteht Zugang zum ÖPNV und Flughäfen ohne PCR-Test, es gibt keine Registrierungspflicht beim Kauf fiebersenkender Medikamente mehr. In Verkehrsmitteln und zahlreichen Gebäuden gilt Maskenpflicht. Für den Besuch touristischer Sehenswürdigkeiten oder Nationalparks ist häufig eine namentliche Voranmeldung erforderlich.

Änderung auch für Reiserückkehrer nach Deutschland

Das Auswärtige Amt informiert generell darüber, dass sich die Lage in den einzelnen Ländern und die entsprechenden Regeln schnell ändern können. Ein Blick in die länderspezifischen Informationen kurz vor der Reise schadet also nicht.

Zu Ostern lief die Corona-Einreiseverordnung in Deutschland aus. Damit müssen auch Urlauber, die wieder nach Deutschland zurückkehren, keine Auflagen mehr erfüllen.

Mit Informationen von AP und AFP