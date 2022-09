Raisi verurteilt Proteste – Iranische Angriffe auf Nordirak

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat das "Chaos" durch die Proteste in seinem Land nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini verurteilt und erneut ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten gefordert. Wer an den "Unruhen" teilnehme, müsse mit einer "entschiedenen" Reaktion rechnen, "das ist die Forderung des Volkes", sagte Raisi am Mittwoch in einem Fernsehinterview. Gleichzeitig deutete er erstmals die Möglichkeit an, einige Gesetze zu "reformieren".

Derweil flog das Land weitere Raketen- und Drohnenangriffe auf iranische Kurdengruppen im Irak, denen es eine Unterstützung der Proteste vorwirft. Dabei sollen mindestens 13 Menschen getötet worden sein. Berlin, London und Washington verurteilten das Vorgehen scharf.

Raisi: Toleranzschwelle bezüglich Kritik erhöhen

Erstmals stimmte Raisi jedoch auch versöhnliche Töne an: "Ich habe schon immer gesagt, dass wir unserer Toleranzschwelle bezüglich Kritik und auch Protesten erhöhen sollten", sagte er am Mittwoch. Der Weg dahin ist laut Raisi offen, man könnte im Land dazu auch Zentren für Diskussionen eröffnen. "Auch die Umsetzung der Gesetze könnte reformiert und revidiert werden. Dies würde dem Land sogar nützen", sagte der Kleriker in einem Interview des Staatssenders Irib. Er ließ jedoch offen, welche Gesetze revidiert werden könnten und ob auch islamische Gesetze wie das Kopftuchverbot dazu gehören.

Präsident wirft USA Einmischung vor

"Die Sicherheit der Menschen ist die rote Linie der Islamischen Republik Iran, und niemandem ist es erlaubt, das Gesetz zu brechen und Chaos zu verursachen", erklärte Raisi weiter. Er warf erneut den USA vor, die Proteste anzuheizen. "Der Feind hat die nationale Einheit ins Visier genommen und will die Menschen gegeneinander ausspielen", sagte der Präsident.

Er verteidigte auch die Sicherheitskräfte, die in den vergangenen zwei Wochen in ganz Iran mit Demonstranten zusammengestoßen waren.

Landesweite Proteste nach Tod von 22-Jähriger

Die 22-jährige Amini war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, offenbar weil sie das islamische Kopftuch nicht den strengen Regeln entsprechend getragen hatte. Nach Angaben von Aktivisten soll sie von der Polizei geschlagen und deshalb gestorben sein. Ihr Tod löste im Iran landesweite Proteste aus, gegen die die Sicherheitskräfte gewaltsam vorgehen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo wurden dabei schon mindestens 76 Menschen getötet.

Raisi sagte am Mittwoch, der Iran empfinde "Kummer und Trauer" über Aminis Tod. Gerichtsmedizin und Justiz untersuchten den Fall noch, legten aber bald ihren Abschlussbericht vor.