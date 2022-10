Putin macht Ukraine für Explosion auf Krim-Brücke verantwortlich

Zur schweren Explosion auf der Krim-Brücke wollte sich Wladimir Putin nach Kremlangaben eigentlich nicht so schnell äußern. Nun aber trat er doch auf - sichtlich erregt: Der russische Präsident bezeichnete den Vorfall als "Terrorakt", für den die ukrainischen Geheimdienste verantwortlich seien. "Die Täter, Ausführenden und Auftraggeber sind die ukrainischen Geheimdienste", erklärte der Kremlchef am Abend. Er fügte an: "Es gibt keine Zweifel. Das ist ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der Russischen Föderation ausgerichtet war."

Die Brücke zwischen dem russischen Festland und der Krim-Halbinsel war am Samstag schwer beschädigt worden, nachdem nach russischen Angaben eine Lkw-Bombe explodiert war. Kiew hat eine Beteiligung bislang nicht eingeräumt. Ukrainische Medien hingegen vermuteten aber bereits, dass der ukrainische Geheimdienst dahinterstecken könnte.

Putin beruft Sicherheitsrat ein

Bei der Vorbereitung des Anschlags hätten russische Bürger und ausländische Staaten mitgeholfen, sagte der Chef der nationalen Ermittlungsbehörde, Alexander Bastrykin, bei dem Treffen mit Putin, von dem Staatsmedien Videoausschnitte veröffentlichten. Bastrykin sagte, er habe Ermittlungen wegen Terrorismus aufgenommen.

Der Kreml hat für diesen Montag eine Sitzung Putins mit dem russischen nationalen Sicherheitsrat angekündigt. Dort könnte eine Reaktion auf den Anschlag besprochen werden. Russische Nationalisten hatten bereits einen Vergeltungsschlag gefordert.

Krim-Brücke ist Prestigeprojekt Putins

Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge starben bei der Explosion drei Menschen. Teile der strategisch wichtigen Brücke stürzten ein. Das Bauwerk gilt als Herzensprojekt von Putin; er hatte es 2018 persönlich eingeweiht. Nach der Detonation wurden Bahn- und Autoverkehr komplett eingestellt, sind mittlerweile aber weitgehend wieder aufgenommen.

Russlands nationales Ermittlungskomitee hatte in einer ersten Reaktion am Samstag mitgeteilt, dass nach vorläufigen Angaben ein Lastwagen auf der Brücke explodiert sei. Bastrykin sagte nun, es seien viele Zeugen, auch Augenzeugen, vernommen worden. Die Untersuchungen zu dem Anschlag liefen weiter, darunter Sprengstoffanalysen, genetische und kriminalistische Expertisen.

Kiew sieht "Spur nach Russland"

Die schwere Explosion weckte international Befürchtungen vor einer weiteren Eskalation des Kriegs. Die Ukraine hatte in der Vergangenheit wiederholt mit Angriffen auf die 19 Kilometer lange Brücke gedroht, die ein wichtiger Versorgungs- und Nachschubweg auch für die russischen Truppen auf der Krim ist. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak betonte aber, der explodierte Lastwagen sei aus Russland gekommen, dies weise "eindeutig auf eine Spur nach Russland hin".

Bei dem Besitzer des Lastwagens handelt es sich nach russischen Angaben um einen Einwohner der südrussischen Region Krasnodar. Sein Haus wurde demnach durchsucht.