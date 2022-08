RBB-Verwaltungsrat: Schlesinger wird fristlos entlassen

Die massiv in die Kritik geratene und abberufene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, wird fristlos entlassen. Diese Entscheidung teilte die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders, Dorette König, am Montag nach einer Sondersitzung des Rats in Berlin mit. Vor einer Woche war Schlesinger vom Rundfunkrat - dem zweiten Kontrollgremium - abberufen worden.

Ansprüche auf Altersversorgung werden widerrufen

Der Verwaltungsrat teilte mit, den Dienstvertrag mit der 61-Jährigen vorsorglich außerordentlich fristlos zu kündigen. "Ihre Ansprüche auf die Zahlung von nachvertraglichem Ruhegeld sowie Hinterbliebenenversorgung werden damit widerrufen", hieß es.

Der Verwaltungsrat sehe diese Beschlüsse als erforderlich an, um die Rechte des RBB gegenüber Schlesinger auch im Interesse der Beitragszahler bestmöglich zu wahren. "Zu den konkreten Gründen für die beschlossene außerordentliche fristlose Kündigung möchte ich mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern, da diese nunmehr zunächst Frau Schlesinger und ihrem Rechtsanwalt mitgeteilt werden. Dies ist unseres Erachtens ein Gebot des fairen Verfahrens", teilte Dorette König als amtierende Verwaltungsratsvorsitzende mit.

Sender beruft sich bei fristloser Kündigung auf Paragraf 626 BGB

Der Sender erklärte, die Kündigung erfolge auf Grundlage wichtiger Gründe im Sinne des Paragrafen 626 BGB. Dort heißt es, dass ein Dienstverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden könne, wenn dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist "nicht zugemutet werden" könne.

RBB-Verwaltungsrat: Abfindung kommt nicht in Betracht

Das Gremium sehe das Vertrauensverhältnis zu Schlesinger durch ihr Verhalten als nachhaltig zerstört an. "Ausdrücklich möchte ich klarstellen, dass eine Abfindung für Frau Schlesinger im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung ihres Dienstverhältnisses auf der Grundlage der vorliegenden Fakten nicht in Betracht kommt", so König.

RBB-Verwaltungsrat spricht sich für Interims-Intendanten aus

Der Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) hat sich für die Berufung eines Interims-Intendanten ausgesprochen. Das sagte die Vorsitzende des Kontrollgremiums, Dorette König. Aktuell führt der nach RBB-Angaben derzeit krankgeschriebene Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter die Geschäfte, der wegen der Aufarbeitung der Krise um Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen Schlesinger ebenfalls in der Kritik steht.

Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Schlesinger

Patricia Schlesinger sieht sich seit Ende Juni durch Berichte vor allem des Online-Mediums "Business Insider" zahlreichen Vorwürfen des Filzes und der Vetternwirtschaft ausgesetzt. Die 61-Jährige war seit Jahresbeginn ARD-Vorsitzende und seit 2016 RBB-Intendantin. Von beiden Ämtern trat Schlesinger zurück.

Im Zentrum des Skandals steht neben der abberufenen Intendantin auch der zurückgetretene rbb-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Es geht unter anderem um umstrittene Beraterverträge für ein RBB-Bauprojekt, um Abstimmungen zwischen beiden zum Gehalt und Boni für Schlesinger. Und um Aufträge für den Ehemann und Ex-"Spiegel"-Journalisten Gerhard Spörl bei der Messe Berlin - wo Wolf bis vor kurzem in Personalunion auch Chefaufseher war.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen alle drei wegen Untreue und Vorteilsannahme. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es läuft zudem eine externe Untersuchung einer Anwaltskanzlei. Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Mit Material der Agenturen epd, AFP, KNA