Corona-Lage weiter unklar – Omikron auf dem Vormarsch

Weniger Tests – mehr Omikronfunde

Wie viele Tests in Deutschland derzeit tatsächlich durchgeführt werden, ist unklar. Zuletzt veröffentlichte das RKI am 23. Dezember auf seiner Website dazu Zahlen. In der Kalenderwoche 50 (also 13. bis 19. Dezember 2021) ging die Zahl der Tests bereits zurück. Die nächste Aktualisierung der durchgeführten Tests erscheint erst am 6. Januar.

Klar ist aber, dass sich die Omikron-Variante in Deutschland immer weiter durchsetzt. Laut dem letzten RKI-Wochenbericht vom 30. Dezember liegt der Anteil von Omikron in Deutschland aktuell bei mindestens 17,5 Prozent. Die Dunkelziffer dürfte allerdings hoch sein. Nach heute veröffentlichten Zahlen wurde in der vergangenen Woche bereits über 16.000-mal Omikron in einer Gesamtgenomsequenzierung oder mittels variantenspezifischem PCR-Test nachgewiesen. In der Vorwoche waren es knapp 9.400.

Dass die Anzahl der Omikron-Fälle sprunghaft steigt, legen aber auch Zahlen aus anderen europäischen Ländern nahe. Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland verzeichneten zuletzt eine Rekordzahl neuer Fälle.

Intensivbetten: 2.650 belegt, davon 634 Covid-Patienten

Die Situation in den bayerischen Kliniken entspannt sich im Vergleich zu den dramatischen Vorwochen im Moment. In Bayern sind laut dem Divi-Intensivregister noch 634 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon müssen 371 invasiv beatmet werden (Stand 13.00 Uhr). Insgesamt sind laut den Daten im Freistaat derzeit 2.650 Intensivbetten belegt, 481 sind frei.