"Wir sind da": Tag der Bundeswehr in Veitshöchheim

Divisionskommandeur: "Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber"

Am Tag der Bundeswehr warb das Heer auch um Nachwuchs. Hier sei die Bundeswehr anders gefordert als früher, so der Divisionskommandeur von Butler. Auch der Ukrainekrieg binde personelle Kräfte. Trotzdem sagt er: "Wir sind ein sehr attraktiver Arbeitgeber". Insbesondere die 10. Panzerdivision, denn der NATO-Großverband ist der erste in Deutschland, der sich bereits in zwei Jahren vollausgestattet melden soll.

Ausbau-Ziel der NATO: Projekt "Division 25"

Laut politischen Vorgaben soll die 10. Panzerdivision bis 2025 "kaltstartfähig" sein, also der NATO im Verteidigungsfall kurzfristig Truppen zur Verfügung stellen können, die unmittelbar einsatzfähig sind. Ursprünglich sollte dieses Ziel bis 2027 erreicht werden, durch den Ukrainekrieg bleiben nun zwei Jahre weniger Zeit. Trotzdem zeigt sich Generalmajor von Butler optimistisch: "Wenn man mir die Ressourcen gibt, dann mache ich daraus eine schlagkräftige Truppe", so der Kommandeur.

Unterstützung kam am Tag der Bundeswehr auch von Alfons Mais, dem Inspekteur des Heeres. In Veitshöchheim werde Zeitenwende gelebte Realität, so der Generalleutnant: "Hier wird gemacht und nicht nur geredet."

Aktuell sind dem Stab der 10. Panzerdivision insbesondere Verbände in Süddeutschland unterstellt. Zuletzt wurde im März die 13. Leichte Brigade aus den Niederlanden in die 10. Panzerdivision integriert. Auch beim Tag der Bundeswehr zeigte sich die Truppe multinational: Unter anderem waren Vertreter der Niederlande, Frankreichs, Tschechiens und Litauens vor Ort.

Bundeswehr präsentierte sich bayernweit an fünf Standorten

Der Tag der Bundeswehr fand heute an insgesamt zehn Standorten in Deutschland statt, die Hälfte davon in Bayern. Neben Veitshöchheim präsentierten sich auch das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Amberg in Kümmersbruck, die Sanitätsakademie der Bundeswehr in München, das IT-Bataillon 293 in Murnau sowie das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe Süd in Kaufbeuren.