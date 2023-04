Baustelle Verteidigungsministerium: Was Pistorius anpacken will

Wer sich das Organigramm des Verteidigungsministeriums anschaut, blickt auf ein Geflecht von Leitungsbüros, Verwaltungsstäben und Abteilungen. Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind - und die Boris Pistorius jetzt straffen will.

Der SPD-Politiker hat die ersten drei Monate im neuen Amt genutzt, um sich die Abläufe in seinem Ministerium genau anzuschauen. So schreibt es Pistorius in einem Brief an die Beschäftigten, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin kündigt er an, das Ministerium "mit Blick auf die neuen Herausforderungen" besser aufzustellen. Gemeint sind die sicherheitspolitischen Umwälzungen infolge des Kriegs in der Ukraine.

Pistorius will bei Leitungsebene ansetzen

Insgesamt arbeiten im Verteidigungsministerium rund 3.000 Menschen, verteilt auf die Dienstsitze Berlin und Bonn. Auf Anfrage teilt das Verteidigungsministerium mit, dass rund 500 Leute allein im Leitungsbereich arbeiten, die meisten von ihnen in Berlin. Eine effiziente Führungsebene dürfte indes entscheidend dafür sein, ob Pistorius die Modernisierung der Bundeswehr mit höherem Tempo vorantreiben kann, als das unter seinen Vorgängerinnen und Vorgängern der Fall war.

Union fordert deutliche Verschlankung der Führungsebene

Folgerichtig geht es dem neuen Ressortchef darum, "vom Kopfe beginnend, die Prozesse und Strukturen schneller zu machen, unbürokratischer zu machen", wie es ein Ministeriumssprecher ausdrückt. Ein Ansatz, den die größte Oppositionsfraktion grundsätzlich begrüßt. Allerdings mahnt Florian Hahn, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, eine deutliche Verschlankung auf Führungsebene an. Das Ministerium brauche "weniger Häuptlinge" und "mehr Indianer", macht Hahn im BR24-Interview deutlich. Ob die Leitung aber tatsächlich verkleinert wird, muss sich nach Ansicht des CSU-Politikers erst herausstellen.

Kernstück von Pistorius‘ Reform ist neuer Planungsstab

Tatsächlich ist noch offen, wie sich der geplante Umbau auf die Zahl von Stellen im Verteidigungsministerium auswirken wird. Denkbar ist, dass unterm Strich Posten wegfallen. Es könnte aber auch bei internen Umschichtungen bleiben. Fest steht: Die Strukturen im Ministerium werden sich ändern. Kernstück der geplanten Reform dürfte ein Planungs- und Führungsstab sein - als Schnittstelle zwischen dem weit verzweigten Ministerium und der politischen Leitung des Hauses. Einen solchen Stab gab es im Verteidigungsministerium schon einmal: Er war Ende der 1960er-Jahre eingerichtet worden, um zentrale militärstrategische Ziele zu entwickeln. Im Jahr 2012, während der Amtszeit von CDU-Minister Thomas de Maizière, wurde die Einheit abgeschafft.

FDP lobt Personalentscheidung von Pistorius

Die Leitung des künftigen Planungsstabs soll Brigadegeneral Christian Freuding übernehmen. Der Offizier managt zurzeit den Sonderstab Ukraine im Ministerium. In dieser Funktion koordiniert er die deutsche Militärhilfe für Kiew - und hat sich in Berlin einiges Ansehen erworben. So lobt ihn etwa Nils Gründer, FDP-Abgeordneter aus der Oberpfalz, als jemanden, "der wirklich aufs Tempo drückt" und "die Herausforderungen erkannt hat".

Experte Mölling sieht noch offene Fragen bei Reformplänen

Noch aber ist unklar, welchen genauen Auftrag Freuding haben wird. Darauf weist Christian Mölling hin, Sicherheitsexperte von der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik: "Geht es darum, Politik vorauszusehen, den Minister zu schützen?" Das würde aus seiner Sicht beinhalten, Pistorius in Entscheidungssituationen mit einer zweiten Meinung zu konfrontieren, die unter Umständen von der Hausmeinung abweicht. "Oder aber geht es darum, die Alltagsführung sicherzustellen?" Beide Ziele gleichzeitig zu verfolgen, wäre nach Möllings Überzeugung schwierig, "denn operative Steuerung des Tagesgeschäfts und langfristige Politikplanung widersprechen sich möglicherweise".

Was genau sich Pistorius von der neuen Einheit erhofft, erfahren die Beschäftigten an diesem Donnerstag bei Personalversammlungen an den Dienstorten Berlin und Bonn. Die Abteilungsleiter hat der Minister schon am Dienstag informiert. Dass in der Zwischenzeit keine neuen Details zu den Umbauplänen durchgestochen wurden, kann Pistorius als Erfolg verbuchen. Ob er den großen Verwaltungsapparat aber wirksam reformieren kann, muss er noch unter Beweis stellen. Nach den ersten drei Monaten im Amt ist jedenfalls klar: Er will es zumindest versuchen.