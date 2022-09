Scholz dringt in Telefonat mit Putin auf Rückzug aus Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat immer wieder betont, den Gesprächskanal zu Russlands Präsident Wladimir Putin offenhalten zu wollen - auch während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Am Dienstagnachmittag telefonierte Scholz erstmals seit mehreren Wochen wieder mit Putin. Das gab der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, über eine Mitteilung bekannt.

Scholz dringt auf Rückzug der russischen Truppen

Das Gespräch fand im Nachgang zu einem Telefonat des Kanzlers mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 7. September statt und habe 90 Minuten gedauert. "Der Bundeskanzler drängte angesichts der Ernsthaftigkeit der militärischen Lage und der Konsequenzen des Krieges in der Ukraine gegenüber dem russischen Präsidenten darauf, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung komme, die auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basiert", hieß es von Hebestreit. "Der Bundeskanzler betonte, dass etwaige weitere russische Annexionsschritte nicht unbeantwortet blieben und keinesfalls anerkannt würden."

Scholz: Eskalationsschritte um AKW vermeiden

Außerdem habe Scholz Putin aufgefordert, gefangengenommene Kämpfer entsprechend der Vorgaben des humanitären Völkerrechts zu behandeln. Es müsse ein "ungehinderter Zugang des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz" sichergestellt werden.

Zudem habe Scholz mit Blick auf das immer wieder unter Beschuss stehende Atomkraftwerk Saporischschja gefordert, "jegliche Eskalationsschritte zu vermeiden und die im Bericht der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) empfohlenen Maßnahmen umgehend umzusetzen". Darin forderte die IAEA beispielsweise die Einrichtung einer "Sicherheitszone". Auch die globale Lebensmittellage sei Thema in dem Telefonat gewesen.