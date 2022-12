Neue Karte der Wolfsgebiete in Bayern

Die neue Karte der bayerischen Wolfsgebiete ist herausgegeben worden. Nach wie vor leben in acht bayerischen Regionen dauerhaft Wölfe. Weil die Gebiete in der Oberpfalz und in der Rhön aber sehr dicht beieinanderliegen, sind in der Karte des Landesamtes für Umweltschutz (LfU) nur noch vier Gebiete blau gekennzeichnet. Die bisherigen Wolfsgebiete Grafenwöhr, Veldensteiner und Manteler Forst zum Beispiel werden jetzt als ein Territorium ausgewiesen.

Darüber hinaus bringt die Karte inhaltlich nur minimale Veränderungen. So ist zum Beispiel das Wolfsgebiet "Südlicher Bayerischer Wald" ganz rausgefallen, weil sich dort innerhalb eines Jahres kein standorttreuer Wolf mehr nachweisen ließ.