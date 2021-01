Nach Sturm auf das Kapitol: Wie geht es jetzt in den USA weiter?

Der Sturm auf das Kapitol hat die US-Demokratie in eine beispiellose Krise gestürzt. Die Ausschreitungen beendeten eine 220-jährige Tradition der friedlichen Machtübergabe in Washington. Die Bilanz: Fünf Tote, darunter ein Polizist, zahlreiche Rücktritte von Kabinettsmitgliedern und Beratern, ein neuer Höhepunkt des vergifteten politischen Klimas im Land.

Präsident Trump hat die Ausschreitungen nach langem Zögern inzwischen verurteilt. Erst stachelte er seine Anhänger bei seiner Rally in Washington an. Als die Auseinandersetzungen begannen, reagierte er zunächst gar nicht. Später wies er seine Anhänger an, nach Haus zu gehen, erklärte aber zeitgleich, dass er sie verstehe, dass sie besonders seien und dass er sie liebe. Erst jetzt kritisierte er in einem Twitter-Video die Attacke seiner Fans auf die US-amerikanische Demokratie. Wie geht es nun weiter?

Wird Trump des Amtes enthoben?

In Reihen der Demokraten werden Rufe laut, dass man Trump noch vor Ende seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus entfernen müsse. Dieser Forderung haben sich inzwischen Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Chuck Schumer, designierter Mehrheitsführer im Senat, angeschlossen. In Adam Kitzinger gibt es sogar einen republikanischen Kongressabgeordneten, der eine Amtsenthebung Trumps fordert.

Um Trump als Präsidenten abzusetzen, gibt es zwei Möglichkeiten: die Verwendung des 25. Verfassungszusatzes oder ein zweites Impeachment-Verfahren.

"Unfit for Office" - Der 25. Verfassungszusatz

Der 25. Verfassungszusatz bietet die Möglichkeit, den Präsidenten zu entmachten, weil er als "unfähig, die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszufüllen" erklärt wird. Für diesen Vorgang bedarf es der Unterstützung des Vize-Präsidenten, im aktuellen Fall der von Mike Pence, sowie der Mehrheit der Kabinettsmitglieder.

Pelosi und Schumer haben bereits versucht, Pence telefonisch zu erreichen und ihn zu diesem Schritt zu bewegen. Mehrere Medien berichten allerdings, dass Pence dies nicht tun werde. Zumal auch viele Kabinettsmitglieder, die sich wahrscheinlich dem Antrag anschließen würden, bereits ihren Rücktritt erklärt haben. John Kelly, der ehemalige Stabschef von Trump, erklärte gegenüber CNN, dass er den 25. Verfassungszusatz aktivieren würde, wäre er noch im Amt.

Sollte Pence diesen Schritt doch gehen, würde das Prozedere so ablaufen: Trump könnte den Vorgang in einem Brief an den Kongress anfechten. Pence und das Kabinett hätten anschließend wiederum vier Tage Zeit, ihren Antrag zu begründen. Anschließend würde der Kongress abstimmen: In beiden Kammern bräuchte es eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also 67 Senatoren und 290 Mitglieder des Repräsentantenhauses. Käme diese zustande, würde Pence die Amtsgeschäfte übernehmen - die Anwendung des Verfassungszusatzes wäre eine historische Premiere in den USA.

Die Aktivierung des 25. Verfassungszusatzes wäre die schnellere Variante. Doch Pences Haltung sowie die Frage nach der Mehrheit im Kabinett machen diesen Vorgang unwahrscheinlich. Zudem ist unklar, ob im Repräsentantenhaus die notwendige Mehrheit dafür zustande kommen würde. Die Unterstützung der Republikaner für Trump ist dort nach wie vor groß.

Ein zweites Impeachment-Verfahren?

Die Alternative wäre ein zweites Impeachment-Verfahren. Dafür müsste zunächst das Repräsentantenhaus mit einfacher Mehrheit dafür stimmen, bevor es im Senat zu einer Art Gerichtsverhandlung kommt. Auch dort wäre anschließend eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

Es wurde bereits ein Impeachment-Verfahren gegen Trump gestartet, nachdem bekannt wurde, dass der US-Präsident die Ukraine unter Druck gesetzt hatte, belastendes Material gegen Trumps Widersacher Joe Biden zu finden. Bei der Abstimmung im Senat stimmte in Mitt Romney nur ein Republikaner für eine der beiden Anklagepunkte.

Doch für ein Impeachment wird voraussichtlich die Zeit nicht mehr reichen – Trump ist nur noch zwölf Tage im Amt. Ilhan Omar, demokratische Politikerin im Repräsentantenhaus, hat auf Twitter dennoch verkündet, dass sie das Verfahren vorbereiten wird.