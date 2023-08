Nach Liftunfall in Österreich: Münchner stirbt in Klinik

Er hatte bei einem Liftunfall in Andelsbuch in Vorarlberg schwere Verletzungen erlitten - nun ist der 65-jährige Münchner verstorben. Laut der Polizei in Vorarlberg starb der Mann vor drei Tagen im Kantonsspital St. Gallen in der Schweiz. Der Mann war am 11. August 2023, gegen 14.50 Uhr rund vier Meter von einem Sessel der Doppelsesselbahn "Niedere" in Andelsbuch auf eine steil abfallende Wiese gestürzt. Die Ermittlungen und Erhebungen zur Klärung der Unfallursache dauern laut Polizei noch an.

Sessel rutschte am Tragseil ab: Mann stürzte in die Tiefe

Laut Polizei fuhr der 65-Jährige mit einem Begleiter auf der Bergbahn talwärts, als sich der Doppelsessel vom Seil löste. Der Sessel rutschte am Tragseil ab und krachte gegen den darunter fahrenden Sessel, auf dem zwei weitere Passagiere saßen. Durch den Aufprall rutschte der Mann aus München unter dem Sicherheitsbügel durch.

Mit Hilfe eines anderen Fahrgasts konnte er sich laut Polizei noch einige Minuten lang halten. Dann stürzte er auf eine steile Wiese ab, rutschte noch etwa vier weitere Meter über eine Böschung und landete auf einem Güterweg. Die drei anderen Beteiligten sind ebenfalls Deutsche. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt.