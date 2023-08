Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Sessel löst sich am Tragseil - Münchner schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Sessellift ist ein 65-jähriger Bayer am Freitag in Österreich schwer verletzt worden. Der Sessel lockerte sich am Tragseil und rutschte gegen einen anderen. Der Mann fiel aus seinem Sitz und stürzte vier Meter ab.