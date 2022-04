Söder: "Wir werden rund 800 Windräder auf den Weg bringen"

Die Windkraft in Bayern soll angeschoben werden. Dazu hat sich die CSU-Fraktion gestern auf einen Kompromiss verständigt. Die bisherige Regel, die vorsieht, dass jedes Windrad den zehnfachen Abstand seine Höhe zur nächsten Wohnsiedlung habe muss, bleibt zwar bestehen, aber es soll Ausnahmen geben. Zum Beispiel in Waldgebieten, bei Truppenübungsplätzen oder in Industriegebieten. Das geht den Grünen nicht weit genug. Umweltminister Habeck fordert von den Bundesländern zwei Prozent der Flächen für die Windkraft. Wie will Bayern das schaffen?

Bayern hat für den Kompromiss Zeit gebraucht

Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt machte Ministerpräsident Söder deutlich, dass mit der gelockerten 10H-Regel bei der Windkraft nun ein "Gesamtenergie-Konzept" erarbeitet würde. Seine Fraktion habe sich auf einen energetisch sinnvollen und vernünftigen Weg geeinigt, der auch alle Landesteile miteinschließe. Der Ministerpräsident gab außerdem zu, dass Bayern noch Zeit gebraucht hatte, an dem Kompromiss zur Aufweichung der sogenannten 10H-Regel zu arbeiten. Nur fünf Gegenstimmen waren aus der CSU-Fraktion zu verzeichnen.

Energiedefizite mit Wasser- und Atomkraft ausgleichen

Etwa zwei Prozent der bayerischen Landfläche soll künftig für Windenergie zur Verfügung stehen. "Wir werden rund 800 Windräder auf den Weg bringen", sagte Söder im Interview. Vom Bund forderte er, dass das Genehmigungsverfahren für Windkraft erleichtert würden. Bis das so weit sei, müsse die Atomkraft eine wichtige "Brücke" zur Energiesicherheit bleiben.

Auch die Kommunen in Bayern müssten an seinem Konzept beteiligt werden. Man könne das nicht immer nur in München fordern, man müsse vor Ort die Windkraft ausbauen. Ministerpräsident Söder kritisierte außerdem das geplante Auslaufen der Förderung kleinerer Wasserkraftwerke. Das habe ihn überrascht, sagte Söder. "Da werden wir uns wehren."