Mangel bei Antibiotika-Säften: Was Bayern nun vorhat

Bei potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Lungenentzündungen, Harnwegsinfektionen, Scharlach oder anderen schweren bakteriellen Infektionen werden Antibiotika auch Kindern verschrieben - in der Regel als Säfte. Diese sind aktuell jedoch knapp und in Apotheken oft nicht zu bekommen.

Steht das passende Präparat nicht zur Verfügung, muss zu einem Antibiotikum der zweiten und dritten Wahl gegriffen werden, das aber häufig schlechter wirkt und das Risiko sich bildender Antibiotika-Resistenzen erhöht.

Länder lockern Import-Regeln

Das Bundesgesundheitsministerium reagierte auf die Mangellage bei den Antibiotika-Säften mit einer Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 25. April, in der offiziell ein "Versorgungsmangel" bei diesen Arzneimitteln festgestellt wird. Damit ist es für die Landesbehörden möglich, im Einzelfall vorübergehend von Vorgaben des Arzneimittelgesetzes (AMG) abzuweichen.

Mehrere Bundesländer kündigten nach der Verlautbarung des Bundes an, die Lockerung umgehend anzuwenden. In Nordrhein-Westfalen hieß es, man habe "alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet, um hier schnell Abhilfe zu schaffen". Auch in Bremen gibt es lockerere Maßgaben für den Import.

Antibiotika-Säfte müssen nicht mehr in Deutschland registriert sein

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek erklärte am Samstag, die Situation sei "überall in Deutschland ernst". In Bayern würden daher umgehend "zwei Maßnahmen eingeleitet, die den Mangel an antibiotischen Säften für Kinder lindern sollen".

Zum einen werde Bayern "befristet die Einfuhr von Arzneimitteln gestatten, die bei uns eigentlich nicht zugelassen oder registriert sind. So können die Pharmagroßhändler, Pharmafirmen und Apotheken unbürokratisch handeln". Dadurch soll auch die einfachere Einfuhr aus dem europäischen Ausland erleichtert werden. Somit könne nun etwa auch ein Medikament aus Spanien, das keine deutsche Verpackung hat, von Apotheken hierzulande ausgegeben werden, erläuterte der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Florian Lanz.

Apotheker sollen Medikamente selbst herstellen

Die zweite Maßnahme ist ein Appell Holetscheks an die Krankenkassen - mit dem Ziel, Apothekern die eigene Herstellung von Antibiotika zu erleichtern. Mit dem Appell würden die Krankenassen gebeten, "vorerst keine Zuschläge sowie Erstattungen zu verweigern und in der Folge keine bereits geflossenen Vergütungen zurückzufordern, wenn Apotheker einen verschriebenen, aber nicht verfügbaren antibiotischen Saft durch ein selbst hergestelltes Arzneimittel ersetzen", sagte der CSU-Politiker. Zudem solle "bei Nicht-Verfügbarkeit des Fertigarzneimittels eine solche Abgabe eines in der Apotheke hergestellten Antibiotika-Safts auch ohne erneutes Ausstellen eines Rezeptes möglich sein".

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb mit Blick auf den bayerischen Vorstoß auf Twitter: "Genau für solche unbürokratischen Aktionen der Länder gegen Antibiotika-Lieferengpässe haben wir die Voraussetzungen jetzt geschaffen. Sie sollten genutzt werden."