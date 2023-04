Mangel bei Antibiotika für Kinder: Bundesregierung reagiert

Kranke Kinder, besorgte Eltern, gehortete Penicillin-Säfte: Überall in Bayern fehlen Fiebermittel und Antibiotika für kleine Patienten. Lindern sollen den Versorgungsmangel nun vorerst flexiblere gesetzliche Vorgaben. Mit der Bekanntmachung des Mangels im Bundesanzeiger am vergangenen Dienstag werde es Landesbehörden ermöglicht, unbürokratisch auf Lieferengpässe zu reagieren, so das Bundesgesundheitsministerium.

Frühwarnsystem ermöglicht Einzelfall-Freigaben

Die Feststellung eines Versorgungsmangels durch das Ministerium ist Voraussetzung dafür, dass Landesbehörden im Einzelfall und befristetet von Vorgaben des Arzneimittelgesetzes abweichen dürfen. Zum Beispiel dürften Behörden Chargen von Arzneimitteln freigeben, auch wenn sie nicht die letztgenehmigte Version der Packungsbeilage haben.

Dieses Frühwarnsystem soll mit einem Gesetzentwurf ausgebaut werden, den das Kabinett Anfang April auf den Weg gebracht hat, erläuterte das Ministerium.

Apotheker: Länderbehörden müssen schnell handeln

Der Deutsche Apothekerverband sprach von einem überfälligen Schritt. Die Länderbehörden müssten nun schnell und entschlossen handeln und ihren gesetzlichen Ermessensspielraum nutzen, so der Verbandsvorsitzende Hans-Peter Hubmann. Es komme darauf an, zusätzlichen bürokratischen Aufwand zu vermeiden, wenn man auf Ersatzpräparate ausweichen könne – etwa durch Einzelimporte aus anderen Ländern.

"Liefersituation katastrophal"

Eine nachhaltige Problemlösung ist die neue Regelung für die Apotheker indes nicht. "Antibiotika sind lebenswichtige Arzneimittel, aber die Liefersituation ist derzeit katastrophal", kritisierte Hubmann. Trotz großen Aufwands werde es für die Apotheken immer schwieriger, ihre Patientinnen und Patienten in akuten Situationen zu versorgen.

"Bei behandelbaren Krankheiten wie Scharlach muss teilweise auf Reserve-Antibiotika zurückgegriffen werden, die eigentlich nur in bestimmten Ausnahmefällen eingesetzt werden sollten, wenn Resistenzen gegen Standard-Antibiotika auftreten."

Audio: Arzneimittel made in Germany - Zukunftsplan oder leeres Versprechen?