Lützerath: Verletzte auf beiden Seiten - 150 Strafverfahren

Seit Mittwoch läuft der Großeinsatz der Polizei im von Klimaaktivisten besetzten Lützerath: Im Zusammenhang mit Protesten gegen die Räumung des Dorfes in Nordrhein-Westfalen sind nach Polizeiangaben seitdem mehr als 70 Beamte verletzt worden. Ein Teil davon sei auf den Einsatz bei einer Großdemonstration am Samstag zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Polizei Aachen am Sonntag. Erneut hatten Tausende Menschen gegen die Räumung der Siedlung und deren drohende Abbaggerung für den Braunkohleabbau demonstriert.

Verschiedene Ursachen für Verletzungen

Die Verletzungen gehen demnach zum einen auf Auseinandersetzungen mit Klimaaktivisten zurück. Teilweise seien die Beamten aber zum Beispiel auch im schlammigen Boden umgeknickt oder andere Umstände hätten zu Verletzungen geführt. Die meisten Beamten seien weiterhin dienstfähig.

Nach Angaben der Initiative "Lützerath lebt" gab es am Samstag bei den Protesten der Kohle-Gegner "zahlreiche Schwerverletzte" unter den Demonstrierenden und in einem Fall sogar eine lebensgefährliche Verletzung. Eine Sprecherin der Aktivistengruppe erhob schwere Vorwürfe. Die Polizei habe auf den Feldern vor Lützerath "massiv Schlagstöcke, Pfefferspray, Räumpanzer, Wasserwerfer, Hunde und Pferde" gegen die Klimaaktivisten eingesetzt. Zur Anzahl verletzter Demonstranten machte die Polizei zunächst keine konkreten Angaben, dazu würden Informationen fehlen.

"Es ist ein Wunder, dass es hier noch keine Toten gegeben hat", sagte die Sprecherin der Aktivistengruppe. Die Polizei weist diesen Vorwurf zurück und versichert, mit äußerster Vorsicht vorzugehen.

Großdemonstration mit gewaltvollen Szenen

Am Rande der Großdemonstration kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, als einige hundert Menschen Polizeiketten durchbrachen und im strömenden Regen zur Abbruchkante des Tagebaus liefen. Sicherheitskräfte wurden mit Steinen beworfen, die Polizei setzte demnach Wasserwerfer, Pfefferspray und Stöcke ein. Bei Einbruch der Dunkelheit beruhigte sich die Lage, die meisten Demonstranten reisten ab.

Lützerath am Sonntag

Am Sonntag war die Lage nach Angaben des Polizeisprechers "sehr ruhig". Es gebe noch einige Mahnwachen, das Gelände werde weiter gesichert. Rund ein Dutzend Klimaaktivisten waren laut Polizei weiterhin auf Baumhäusern, mindestens zwei Klimaaktivisten harrten in einem selbst angelegten Tunnelsystem aus, das sie bislang nicht freiwillig verlassen wollten. Die Werksfeuerwehr von RWE Power hält demnach Kontakt zu ihnen.

Wie lange es dauern werde, sie dort rauszuholen, sei völlig unklar, sagte am Sonntag ein Sprecher des Energiekonzerns. Die Feuerwehr kontrolliere an dem Schacht regelmäßig ein Belüftungsgerät. Eine Sprecherin der Aktivistengruppe "Lützerath lebt" sagte am Sonntag, der Zustand der beiden Aktivisten sei stabil.

Bislang etwa 150 Strafverfahren

Das Dorf Lützerath, ein Ortsteil von Erkelenz westlich von Köln, ist seit Tagen von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. Die Gebäude der Siedlung werden abgerissen, um es dem Energiekonzern RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Braunkohle abzubaggern. Im Zuge des laufenden Einsatzes in Lützerath gab es nach Polizeiangaben bislang rund 150 Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Landfriedensbruchs.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters